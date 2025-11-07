Logo

U ovoj zemlji broj tablica postaje "nevidljiv"

Blic

07.11.2025

У овој земљи број таблица постаје "невидљив"
Foto: Pixabay

Vozači u Bugarskoj izbjegavaju saobraćajne kazne tako što prikrivaju registarske tablice pomoću posebnih tehničkih sredstava za manipulaciju, otkriva televizija bTV.

Na internetu se nude uređaji i pomagala za prikrivanje registarskih tablica po cijenama od svega 4 do 800 leva, koji vozačima omogućavaju da pri prekoračenju brzine učine tablicu nečitljivom kameri. Na TikToku se reklamira i sofisticiran mehanizam za spuštanje tablice u trenutku prolaska pored radarske kamere; za ugradnju takvog sistema navodi se cijena od oko 1.050 leva (približno 530 evra), prenosi Blic.

Bugarska saobraćajna policija potvrdila je postojanje šeme i poručila da patrolni timovi prate ovakve zloupotrebe. Kako objašnjava komesarka Marija Boteva, predviđena novčana kazna iznosi 50 leva, ali u praksi može biti i od 200 do 500 leva, a za ponovljeno kršenje sankcije se penju između 600 i 1.500 leva.

Od početka godine policija je zatekla osam vozača sa nepravilno postavljenim tablicama, no za sada nije zabilježen slučaj sa potpuno zaklonjenom ili nečitkom registarskom oznakom. Pored elektronskih i mehaničkih rješenja, na tržištu se pojavljuju i jeftinije varijante — naljepnice od oko 4 leva koje prekrivaju jednu cifru, kao i sprejevi koji prema reklamama „čine tablice nevidljivim“ za kamere.

tablice

Radar

