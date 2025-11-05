Koliko registrovanih vozila u Srpskoj je starije od 15 godina?

U Republici Srpskoj u trećem tromjesečju registrovano je 144.226 drumskih motornih vozila, od kojih je 84.410 starije od 15 godina, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Ukupan broj registrovanih motornih vozila u trećem tromjesečju veći je za 4,3 odsto, dok je broj registrovanih vozila starijih od 15 godina veći za 2,7 odsto nego u istom periodu lani.

U posmatranom periodu najviše je bilo registrovanih putničkih automobila, i to 116.074, od kojih je 70.459 starije od 15 godina.

Među registrovanim vozilima je i 13.667 teretnih, od kojih je 6.928 starije od 15 godina, 652 autobusa, te više od 4.500 motocikala.