Logo

Koliko registrovanih vozila u Srpskoj je starije od 15 godina?

05.11.2025

16:40

Komentari:

0
Колико регистрованих возила у Српској је старије од 15 година?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj u trećem tromjesečju registrovano je 144.226 drumskih motornih vozila, od kojih je 84.410 starije od 15 godina, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Ukupan broj registrovanih motornih vozila u trećem tromjesečju veći je za 4,3 odsto, dok je broj registrovanih vozila starijih od 15 godina veći za 2,7 odsto nego u istom periodu lani.

U posmatranom periodu najviše je bilo registrovanih putničkih automobila, i to 116.074, od kojih je 70.459 starije od 15 godina.

Među registrovanim vozilima je i 13.667 teretnih, od kojih je 6.928 starije od 15 godina, 652 autobusa, te više od 4.500 motocikala.

Podijeli:

Tag:

automobili

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Колики треба да буде притисак у гумама зими?

Auto-moto

Koliki treba da bude pritisak u gumama zimi?

2 d

0
Будућност је стигла: Направљен мотор којем не треба ни гориво ни батерија

Auto-moto

Budućnost je stigla: Napravljen motor kojem ne treba ni gorivo ni baterija

3 d

0
Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

Auto-moto

Od danas obavezna zimska oprema u BiH: Koje gume su dozvoljene i kolike su kazne

4 d

0
Добре вијести за љубитеље Аудија

Auto-moto

Dobre vijesti za ljubitelje Audija

5 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

57

Centralne vijesti, 05.11.2025.

18

55

Karan: Već 30 godina neko narušava državno uređenje BiH

18

45

Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

18

43

Vlada donijela odluku: Sutra Dan žalosti u FBiH

18

34

Beker otvoreno o Đokoviću: Ljudi će tek shvatiti ko je on

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner