Elektro-Bijeljina: Električna energija obezbijeđena za preko 99 odsto korisnika

Izvor:

ATV

09.01.2026

19:47

Електро-Бијељина: Електрична енергија обезбијеђена за преко 99 одсто корисника
Foto: Ustupljena fotografija

Maksimalnim zalaganjem radnika Elektro-Bijeljine na terenu, električna energija je obezbijeđena za preko 99 odsto korisnika koje pokriva Elektro-Bijeljina.

"Od 26 čvornih TS 35/10 kV, 25 je u punom obimu, dok se TS Kamenica snabdijeva iz alternativnog pravca i trenutno se izvode radovi na tri dalekovoda koji nisu do kraja svih vodova pod naponom. Ovdje je bitno reći da se iz Kamenice snabdijeva vodovod u Zvorniku", saopštili su iz Elektro-Bijeljine.

S obzirom da je vanredno stanje u Zapadnoj Srbiji, iz Bratunca su obezbijedili električnu energiju za potrošače u Ljuboviji.

"Ekipe radnika "Elektro-Bijeljine su i dalje na terenu i rade na otklanjanju kvarova u Podrinju u izuzetno teškim vremenskim uslovima", naveli su u saopštenju.

Elektro Bijeljina

