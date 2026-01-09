Elektro-Bijeljina: Električna energija obezbijeđena za preko 99 odsto korisnika

Maksimalnim zalaganjem radnika Elektro-Bijeljine na terenu, električna energija je obezbijeđena za preko 99 odsto korisnika koje pokriva Elektro-Bijeljina.

"Od 26 čvornih TS 35/10 kV, 25 je u punom obimu, dok se TS Kamenica snabdijeva iz alternativnog pravca i trenutno se izvode radovi na tri dalekovoda koji nisu do kraja svih vodova pod naponom. Ovdje je bitno reći da se iz Kamenice snabdijeva vodovod u Zvorniku", saopštili su iz Elektro-Bijeljine.

S obzirom da je vanredno stanje u Zapadnoj Srbiji, iz Bratunca su obezbijedili električnu energiju za potrošače u Ljuboviji.

"Ekipe radnika "Elektro-Bijeljine su i dalje na terenu i rade na otklanjanju kvarova u Podrinju u izuzetno teškim vremenskim uslovima", naveli su u saopštenju.