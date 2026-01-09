Logo
OPREZ: Pada kiša, najavljen minus u toku noći

Izvor:

ATV

09.01.2026

18:38

ОПРЕЗ: Пада киша, најављен минус у току ноћи
Foto: ATV

U večernjim časovima širom Republike Srpske počela je da pada kiša. Subota će donijeti i snijeg i očekuje se porast snježnog pokrivača.

Snijeg će se premiještati od sjeverozapada ka istoku, do kraja dana padavine prestaju. Očekuje se blagi porast snježnog pokrivača, na planinama od 5 do 10 cm, na istoku lokalno do 15 cm novog snijega. Na jugu kiša, susnježica i snijeg tokom čitavog dana uz povremeno jače padavine, a biće i vjetrovito u drugom dijelu dana.

Treba obratiti pažnju jer je u toku noći najavljen minus koji neće biti značajan kao što je bilo prethodne noći, ali uz padavine treba biti oprezan.

Maksimalna temperatura u subotu će se kretati od -4 do 0 stepeni, a u višim predjelima od -7.

