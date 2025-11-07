Logo

Kiša para stiže za ova dva horoskopska znaka

Izvor:

Krstarica

07.11.2025

15:37

Komentari:

0
Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Nekad ti se čini da novac dolazi samo da bi odmah otišao. Računi, obaveze, neplanirani troškovi – sve kao da se urotilo protiv tvoje štednje. Ali ovog novembra, za dva horoskopska znaka, stvari se mijenjaju iz korena. Astrološki tranziti donose ne samo olakšanje, već i priliku da se oseti prava kiša para – ona koja ne samo da pada, već i ostaje.

Ako si Vaga ili Jarac, ovo je tvoj trenutak. Ne radi se o sreći, već o spoju kosmičke podrške i ličnog truda. Prilike će se pojavljivati kroz ljude, projekte i odluke koje si možda već zaboravio. A ako znaš kako da ih prepoznaš i iskoristiš, novembar ti može donijeti ono što si dugo čekao – stabilnost, sigurnost i onu slatku potvrdu da se trud isplati. Da, za tebe stiže prava kiša para.

Vaga

Vage ulaze u period kada se njihova sposobnost da balansiraju i pregovaraju pretvara u konkretan prihod. Kiša para stiže kroz: nove poslovne ponude, povrat novca od starih ulaganja, bonuse i poklone od partnera.

Pregovaraj bez straha, tvoje reči imaju težinu. Ne ignoriši pozive za saradnju, čak i ako djeluju nebitno. Aktiviraj kontakte iz prošlosti, tu se krije neočekivani prihod.

Jarac

Jarčevi konačno ulaze u fazu kada se sav trud isplaćuje. Kiša para dolazi kroz: završene projekte, priznanja od nadređenih, stabilne investicije.

Ne potcjenjuj male prilike, one vode ka većim. Iskoristi energiju novembra za štednju i planiranje. Budi otvoren za mentorstvo, može ti donijeti dodatni prihod.

Možda si do sada mislio da su astrološke prognoze samo lijepa priča bez pokrića. Ali kada se kosmički ritam poklopi sa tvojim trudom, rezultat nije slučajnost, već prilika. Vaga i Jarac ovog novembra ne dobijaju samo šansu, već potvrdu da se strpljenje isplati. Ako znaš šta da tražiš, kako da reaguješ i kada da se pokreneš, možeš ući u fazu života u kojoj novac ne curi, već dolazi.

Zato ne čekaj da ti neko drugi kaže da je vrijeme. Pogledaj oko sebe, prepoznaj znakove, zapiši ponude, aktiviraj kontakte. Jer za tebe, ako si Vaga ili Jarac, počinje ono što si dugo priželjkivao, tvoj lični period obilja, tvoja kiša para, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšena dva nasilnika: Brutalno mučili supruge

1 h

0
паре, новац, марке

Društvo

U bankomatu pronađeno lažnih 100 maraka

1 h

0
Дјевојка угризла полицајца за раме

Hronika

Djevojka ugrizla policajca za rame

1 h

0
МУП упозорио грађане: Ми то никад не радимо

Srbija

MUP upozorio građane: Mi to nikad ne radimo

1 h

0

Više iz rubrike

Нису само гадне – бубашвабе у домовима потајно трују ваздух ендотоксинима

Zanimljivosti

Nisu samo gadne – bubašvabe u domovima potajno truju vazduh endotoksinima

3 h

0
Вјеровања за Митровдан: По овоме ћемо знати да ли нас чека топла или оштра зима

Zanimljivosti

Vjerovanja za Mitrovdan: Po ovome ćemo znati da li nas čeka topla ili oštra zima

4 h

0
Тражење посла постао прави пакао за генерацију З

Zanimljivosti

Traženje posla postao pravi pakao za generaciju Z

5 h

0
Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"

Zanimljivosti

Influenserka objavila da će krstiti mačka: "Treba mu Bog"

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

16

51

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner