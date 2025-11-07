Logo

Influenserka objavila da će krstiti mačka: "Treba mu Bog"

Indeks

07.11.2025

Инфлуенсерка објавила да ће крстити мачка: "Треба му Бог"
Foto: TikTok/beccaxbloom

Influenserka Beka Blum, poznata kao kraljica „RichTok-a“ zbog dokumentovanja svog luksuznog načina života, odlučila je da krsti svoju mačku jer se, kako tvrdi, „loše ponašala u posljednje vrijeme“.

Za tu priliku, obukla je svog mačka Oskara u minijaturnu verziju sopstvene dizajnerske haljine.

Krštenje mačke

„Danas ćemo krstiti moju mačku“, objavila je Blum u videu na TikToku ranije ove nedjelje. „Oskar se u posljednje vrijeme loše ponaša, a moj prijatelj kaže da mu je potreban Bog.“ U videu je pokazala prelijepu bijelu čipkanu haljinu za dodelu Oskara koja je bila identična njenoj luksuznoj haljini Džonatana Simkaija.

vazduh

BiH

U Kaknju obustavljena nastava zbog izuzetno zagađenog vazduha

Svoj izgled je upotpunila vintage Šanel plaštom, koji je čuvala za svoje vjenčanje, i pitala je svoje pratioce za savjet o izboru torbice - najvažniji kriterijum je bio koja može da stane najviše mačjih poslastica. Video je dobio više od 2,4 miliona pregleda, a ljudi imaju pomješana mišljenja.

@beccaxbloom Vlog coming soon <3 🪽#baptism #cat #chanel #chanelbag #ladydior ♬ original sound - Becca Bloom

„O ne, i moja mačka treba da se krsti“, sarkastično je glasio jedan komentar. „Šta ako je mačka ateista?“, šalili su se ljudi. „Je li uspjelo?“, pitali su je drugi. Neki su mislili da je ideja odlična, dok drugi nisu mogli ozbiljno da shvate njene namjere.

Luksuzni život

Blum, koja ima više od 7 miliona pratilaca na Instagramu i TikToku, postala je viralna ranije ove godine zbog svog raskošnog vjenčanja sa suprugom Dejvidom Paunalom na jezeru Komo. Od tada je nastavila da privlači pažnju svojim svakodnevnim luksuzom.

Nedavno je otkrila da joj jutro počinje u 4:30 ujutru obrokom koji uključuje oradu, lepljivi pirinač sa piletinom, ptičju pljuvačku i kapesante sa Hokaida koje je „kuvar marinirao preko noći za nju“.

Prošle nedjelje je takođe otkrila da je morala da modifikuje svoj kostim za Noć vještica. Umjesto „ukradeno blago“, obukla se kao „ukradeno blago Atlantide“ kako bi izbjegla bilo kakvu sličnost sa nedavnom pljačkom Luvra. Njen kostim se sastojao od niske nakita i haljine Pako Rabana vrijedne skoro 4.000 evra.

„Kontroverzna“ pravila u braku

Blum je ove nedjelje takođe dospjela u vijesti zbog svojih „kontroverznih“ pravila u vezi sa suprugom. „Prvo, nikada ne govorimo negativno jedno o drugom pred drugim ljudima“, počela je u videu. „Ako imam nešto da kažem, reći ću mu to u lice.“

Njihov finansijski aranžman je privukao posebnu pažnju. „Veoma sam srećna što imam svoje finansije, ali u našoj vezi, Dejvid plaća za sve“, rekla je Blum, na šta je njen muž dodao: „Ali zar to nije minimum? Jer je vaše vrijeme zaista dragoceno.“

(indeks)

