Upozorenje: Opasne supstance u lažnim lutkama Labubu

Tanjug

07.11.2025

Foto: Tanjug

Švedska agencija za hemikalije otkrila je visok nivo zabranjene supstance DEHP u lažnim lutkama Labubu sa mekim punjenjem.

DEHP je toksičan za reprodukciju i zabranjen je u igračkama u Švedskoj još od 1990-ih, ali se i dalje koristi u nekim dijelovima svijeta za omekšavanje plastike, prenio je švedski "Kem".

Nivoi supstance u lutkama testiranim ove godine, kako se navodi, bili su i do 250 puta viši od dozvoljene granice.

Frida Ramstrem iz švedske agencije za hemikalije rekla je da je "zapanjujuće da igračke namjenjene djeci sadrže zabranjene supstance više od 20 godina".

Трудница

Zdravlje

Izlaganje dimu od vejpova u trudnoći može deformisati lobanju bebe, čak i bez nikotina

Velika potražnja za lutkama Labubu dovela je do priliva jeftinih lažnih primeraka izvan EU, a švedska carina je ove godine zaustavila ulazak više od 5.300 takvih lutaka.

DEHP predstavlja poseban rizik za malu djecu koja često stavljaju igračke u usta, dok neke lutke nisu prošle ni osnovne bezbjednosne testove - lako se kvare i dijelovi mogu da predstavljaju opasnost od gušenja.

Švedske vlasti, uključujući agenciju za hemikalije, carinu i agenciju za zaštitu potrošača, rade zajedno kako bi zaustavile distribuciju opasnih krivotvorenih igračaka.

Pred Crni petak i božićnu kupovinu, vlasti upozoravaju roditelje da ne kupuju krivotvorene igračke svojoj djeci, jer one mogu da sadrže opasne supstance i druge nedostatke koji ih čine nebezbednim.

