Cvijanović: BiH u stanju hronične krize izazvane stranim intervencionizmom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je sudski postupak protiv predsjednika Milorada Dodika vođen neustavno i stoga je bilo očekivano da će Ustavni sud BiH odbiti apelaciju njegovog tima odbrane protiv presude Suda BiH.

"Oni koji su neustavno započeli i vodili postupak protiv Dodika morali su stvar da dovedu do kraja, takođe, neustavno. Apelacija je bila sjajna prilika da se pravosuđe izvuče iz devijacije i namjere kakvoj smo svjedočili u posljednje dvije i po godine od kada je trajao postupak i da se ponaša u skladu sa Ustavom", rekla je Cvijanovićeva u podkastu Novinske agencije Republike Srpske - SRNA.

Ona je naglasila da se sada otvara mogućnost za dalje vođenje postupka u Evropskom sudu za ljudska prava i izrazila očekivanje da će uskoro krenuti procedura.

Prema njenim riječima, intervencionizam u BiH je rezultovao pravosudnim postupkom koji ne bi bio očekivan i prihvatljiv bilo gdje u civilizovanom svijetu.

"Iz ovoga se vidi kako jedna star koja se pokrene za sobom vuče niz drugih negativnih posljedica i na kraju se pogazi i izborna volja glasača i demokratski proces izbora predsjednika. Zatim, budu usvojeni zakoni protivno Ustavu što jeste strani intervencionizam i onda se dolazi do uloge pravosuđa koje procesuira nekoga ko predstavlja Republiku Srpsku kao jednog od dva entiteta u BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da se godinama vidi "sarajevska histerija" i kako se sve što je na raspolaganju želi zloupotrijebiti da bi se obračunalo sa Srbima i Republikom Srpskom, kao i demokratski izabranim predstavnicima.

Cvijanovićeva smatra da je BiH u stanju hronične krize i da se svaka od njih odnosila na intervenciju međunarodnog faktora.

"Najčešće su krizu prouzrokovali oni koji su obavljali funkciju visokog predstavnika, ali i odluke Ustavnog suda BiH koje nisu bile u funkciji zaštite Ustava. Mnogo je onih koji posmatraju situaciju u BiH i kažu da je sve ispolitizovano i da je mnogo onoga što nije smjelo da bude kontaminirano politikom. Sve se ovo dešavalo i uz ogroman medijski linč", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da iz ovih razloga opada povjerenje građana u pravosuđe.

PREDSTAVNICIMA FBiH SMETA INSTITUCIONALNA STABILNOST SRPSKE

Cvijanovićeva je navela da se sada otvara prostor da budu pokrenuta neka druga pitanja što bi značilo da se svi u BiH "izliječe" od neuspjeha koji traje 30 godina i da bude načinjen novi ambijent u kome će biti građeni međusobni odnosi i dijalog u skladu sa Ustavom, jer u suprotnom doći će do totalnog zamora materijala.

"Za varijantu sam da se brišu greške iz prošlosti i da se mnogo naučenih lekcija stavi pred nas kako bi vidjeli šta dalje raditi. U protivnom nema spasa",kaže Cvijanovićeva.

Prema njenom mišljenju, još nema kraja krizi u BiH, nego je riječ o završetku procesa koji nije samo sudski.

Cvijanovićeva je ocijenila da je veoma značajno što su predstavnici Republike Srpske uspjeli da duboko internacionalizuju situaciju u BiH i da privuku pažnju da se sve mora rješavati ispravno.

Ona je ponovila da je, nažalost, sva negativna energija iz Federacije BiH /FBiH/ išla prema Republici Srpskoj.

"Politički prvaci iz bošnjačkog korpusa bi izumrli kada ne bi bilo Dodika i Republike Srpske. Oni nemaju drugu temu, ne pričaju o energetskim i infrastrukturnim projektima, niti se govori o povećanju penzija i plata. Šta je sa prosvjetom, zdravstvom i ostalim stvarima koje nisu uređene u FBiH? To je zato što nisu dobili državu koju im je neko obećao", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je i nivo zloupotrebe zajedničkih institucija veoma vidljiv i da se zaustavlja ono što je značajno za Republiku Srpsku.

"Predstavnicima iz FBiH veoma smeta što postoji ozbiljna institucionalna stabilnost Republike Srpske. Zbog funkcionalnosti Srpske vidljivo je da je u prednosti kada je riječ o odnosima u BiH", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o budžetu institucija BiH za ovu godinu, Cvijanovićeva je navela da bi naredne sedmice Predsjedništvo BiH trebalo da se izjasni o Nacrtu budžeta koji je utvrdio Savjeta ministara.

"Ovo bi trebalo da bude posljednji pokušaj da budžet institucija BiH za ovu godinu bude usvojen. Dosadašnji prijedlozi druga dva člana Predsjedništva BiH su imali manjkavosti koje su išle do toga da ne bi mogao biti sprovodiv. Ovo što smo sada dobili je dobro, jer se mora sanirati šteta načinjena zaposlenima u institucijama BiH. Vjerujem da će biti razuma da budžet bude usvojen", rekla je Cvijanovićeva.