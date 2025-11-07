Logo

Zemljotres 3,6 stepeni kod Foče

07.11.2025

09:53

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres od 3,6 stepeni Rihterove skale registrovan je jutros kod Foče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Registrovan je 21 kilometar jugoistočno od Foče u 7.59 časova.

Žarište je bilo na dubini od 10 kilometara.

Drugi zemljotres jačine 3,1 stepen registrovan je kod Bugojna u 8.26 časova, prenosio Srna.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Foča

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стјепановић: Прљав веш правосуђа БиХ иде у Стразбур

BiH

Stjepanović: Prljav veš pravosuđa BiH ide u Strazbur

1 h

0
БиХ пред роком за кључне европске законе

BiH

BiH pred rokom za ključne evropske zakone

16 h

0
Кабири: Сарајево је водећи антисемитски град у овом дијелу свијета

BiH

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

21 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

BiH

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Uznemirujuće: Objavljeni strašni snimci nemilosrdnog ubijanja

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner