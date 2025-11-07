Zemljotres 3,6 stepeni kod Foče

07.11.2025
09:53
Zemljotres od 3,6 stepeni Rihterove skale registrovan je jutros kod Foče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Registrovan je 21 kilometar jugoistočno od Foče u 7.59 časova.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 23 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 7, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/d3XPOPaA0n
Žarište je bilo na dubini od 10 kilometara.
Drugi zemljotres jačine 3,1 stepen registrovan je kod Bugojna u 8.26 časova, prenosio Srna.
