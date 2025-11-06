BiH pred rokom za ključne evropske zakone

BiH treba da, bez daljnjeg odgađanja, usvoji Zakon o sudovima BiH i Zakon o VSTS-u, koji su u potpunosti usklađeni s evropskim standardima, uključujući i mišljenja Venecijanske komisije. To za ATV kažu iz Delegacije Evropske unije. BiH se obavezala da će usvojiti ta dva zakona najkasnije do decembra 2025. godine. To se sada i očekuje.

„Zakon o sudovima BiH treba biti usvojen kako bi se ojačala pravna sigurnost i funkcionisanje pravosuđa, posebno u borbi protiv teških oblika kriminala, sprečavanjem sukoba nadležnosti u krivičnim stvarima i osiguravanjem potrebne pravne sigurnosti. Zakon bi takođe trebao predvidjeti posebno, drugostepeno žalbeno tijelo, kako bi se ojačala nezavisnost kod sudskog preispitivanja odluka Suda BiH“, istakli su iz delegacije EU u BiH.

Kako sada stvari stoje, teško će se do bilo čega. Poslanici nikako da se usaglase. Svi se samo nadaju da će do kraja godine biti usvojeno. Jedna verzija zakona već je propala, podsjećaju iz „Naše stranke“

„Znamo da ima nekoliko verzija koje kruže protokolima PS. Iskreno, nismo ih imali priliku vidjeti. Mi smo vrlo raspoloženi da usvojimo ta oba zakona, ali naravno, njihov sadržaj će u konačnici odrediti kako ćemo se opredijeliti da glasamo, ako dođu i kada dođu na dnevni red“, kazao je poslanik "Naše stranke" u PD PS BiH Predrag Kojović.

Sadržaj je i te kako važan i poslanicima iz Srpske. Važno je i gdje će biti sjedište suda. Zahtijevaju da to bude u Republici Srpskoj. Ima još stvari na koje se neće pristati.

„Ono što mi ne možemo prihvatiti i nećemo prihvatiti jeste da to bude, kada govorimo o samom tom Zakonu o sudu, nećemo prihvatiti da to bude neki vrhovni sud BiH, što žele, prije svega, bošnjački političari, zato se kaže Zakon o sudu, mada se govorilo na početku Zakon o sudovima, sada je Zakon o sudu. To će biti Sud BiH, samo je prvostepeni sud BiH i Apelacioni sud BiH, ali faktički govorimo o Sudu BiH, ne o bilo kakvoj supremaciji, odnosno nekoj mogućnosti pobijanja nekih odluka nižestepenih redovnih sudova“, rekao je poslanik srpskog kluba u PD PS BiH Milan Petković.

Osim ta dva zakona, i imenovanje glavnog pregovarača je uslov za BiH da otvori pregovore o pristupanju. I tu nas parlamentarci nisu iznenadili. Odluka da Predstavnički dom imenuje glavnog pregovarača BiH s EU i njegova dva zamjenika potpisana je s bolovanja. Čudno je što je to uradio HDZ-ov Marinko Čavara. S obzirom na to da je slomio nogu, na bolovanju je i nije predsjedavao sjednicom na kojoj je usvojena ta odluka i to bez glasova HDZ-a i SNSD-a. Potpis s bolovanja može, ali izjavu da da ne može. Čavara danas nije odgovarao na naše pozive. Javio se SNSD-ov Miroslav Vujičić i poručio da odluka nije legalna.

„Postavlja se pitanje potpisnika odluke, koja je po našem mišljenju nelegalna. Mi ćemo ispred Kluba SNSD-a učiniti sve pravne korake da dokažemo da ono što je urađeno u PD od nove većine nelegalno i da EU ni u kom slučaju neće prihvatiti ovaj prijedlog i ovu ideju“, istakao je poslanik SNSD-a u PD PS BiH Miroslav Vujičić.

Pokušaj je to, kako se moglo ranije čuti, da se spriječi SNSD da imenuje svog kandidata kao glavnog pregovarača. Što se tiče dva zakona s početka priče – njihovo usvajanje je jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije iz 2019. godine o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Nalazi se i među osam koraka navedenih u Preporuci Komisije iz 2022. godine. Preduzimanje svih relevantnih koraka u tom pogledu uslov je da Vijeće EU da saglasnost za održavanje prve međuvladine konferencije o pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji.