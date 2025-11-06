Čović: Vlast ostaje do izbora, sjednica zakazana dok nismo bili u BiH

Pošto je još jedna sjednica Doma naroda PS BiH propala čak i prije nego što je počela, ovog puta zbog izostanka delegata SNSD-a, predsjednik HDZ-a Dragan Čović izjavio je da će sadašnja vlast ostati na pozicijama do opštih izbora, jer bi svaka druga opcija, kako je rekao, predstavljala anarhiju.

- Stvorila se jedna pogrešna percepcija da je neko blokirao rad Doma naroda. Mi smo kao kolegijum Doma naroda dogovorili da ćemo naći termin koji je trebao osigurati dvije sjednice i hitnu i redovnu kako bi na hitnoj bile sve one smjene, a da druga bude posvećena isključivo onim rješenjima koja su došla iz Savjeta ministara i Predstavničkog doma. To je tridesetak tačaka, zakona i različitih odluka kako bi Dom normalno radio. Ovo smo dogovorili dakle, kolega Ademović kao novi predsjedavajući, kolega Špirić i ja - kazao je Čović.

On je dalje tvrdio da su on i Marina Pendeš i trećeg, četvrtog i petog novembra bili van BiH, a onda da ga je iznenadilo to da je tada zakazana sjednica.

- Hrvatskom klubu, predstavnicima HDZ-a je jako stalo da zakonodavna vlast i Savjet ministara rade u punom kapacitetu. Da se donese budžet i oba zakona koji nedostaju da bi se otvorio pregovarački proces. Zakon o sudu BiH i VSTS, odnosno da imenujemo glavnog pregovarača. Uvjeren sam da nam zato treba malo usklađenog djelovanja, ali kako vidim i dalje smo u pravcu predizborne kampanje, koja je već počela prije pola godine i da nas neće to daleko odvesti - kazao je Čović.

Kazao je da HDZ praktično, a ne deklarativno zagovara evropski put i da su dva zakona skoro usaglašena, a da su se o pregovaraču dogovorili partneri koji i dalje čine vlast u Bosni i Hercegovini i da će partnerstvo u vlasti čuvati sve do sljedećih Opštih izbora, a da bi drugačije značilo totalnu anarhiju.

- Ne želimo participirati u bilo kojim igrama, bilo koga iz FBiH ili RS. Rekao sam javno da ćemo se sastati sa svim strankama koje nešto znače u političkom životu i taj ciklus smo skoro završili. Ostao je još jedan sastanak sljedeće sedmice - poručio je Čović.

Vezano za odluku o glavnom pregovaraču rekao je da misli da je protivustavno da to donosi Parlamentarna skupština Bih, a da Borjana Krišto ulaže napor da Savjet ministara funkcioniše i da vjeruje da će otvoriti pregovarački proces.

- Ja mislim da razgovor s kolegom Dodikom ili bilo kojim drugim kolegom iz RS ili FBiH može samo dobro donijeti. Uostalom vidjeli ste i odluke ključne administracije koja brine o ovom prostoru i o osobi i o stranci - navodi Čović.