FUP pretresa prostorije Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Uz nadzor postupajuće federalne tužiteljke Posebnog od‌jeljenja Federalnog tužilaštva FBIH pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros (6. novembra) su započeli pretres i privremeno oduzimanje predmeta iz poslovnih prostorija koje koristi pravno lice Javno preduzeće Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

Naredbu za preteres izdao je Posebni od‌jel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH u krivičnom predmetu Posebnog od‌jeljenja Federalnog tužilaštva Federacije BiH protiv B.M. i drugih, zbog krivičnog d‌jela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prenosi "Avaz".

Podsjećamo, početkom oktobra, članovi Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo pozvani su u prostorije POSKOK-a rado saslušanja u istrazi. Tako je član Nadzornog odbora Adil Halilović bio pozvan da se 1. oktobra pojavi u prostorijama POSKOK-a radi davanja iskaza.

Izmjene statuta

U Službenim novinama FBiH 70/25 od 12. septembra objavljena je odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo. Vlada FBiH je hitnu sjednicu održala 9. septembra, a na istoj sjednici Vlada je dala ovlaštenje Tomislavu (Mile) Stapiću da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 95. sjednici Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo koja je održana 10. septembra i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta.

U odluci u Službenim novinama FBiH nisu navedene izmjene Statuta, što je otvorilo prostor za sumnju. Ni članovi Sindikata JP Međunarodni aerodrom Sarajevo nisu upoznati s izmjenama Statuta.

Međunarodni aerodrom Sarajevo oglasio se 13. oktobra povodom medijskih objava o istrazi Poskoka, a osim što pojašnjavaju proceduru usvajanja izmjena Statuta, nisu demantovali navode da su izmijenjeni uslovi koje trebaju ispunjavati direktor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i izvršni direktori.

Izmjene Statuta tempirane su nekoliko mjeseci prije isticanja mandata aktuelne Uprave od godinu dana. Nadzorni odbor imenovao je novu Upravu krajem prošle godine, a jednogodišnji mandat je počeo 5. decembra 2024. godine. Upravu Društva čine: Sanin Ramezić, v.d. direktor Društva, Amadeo Mandić, v.d. izvršni direktor za saobraćaj i Slobodan Kadijević, v.d. izvršni direktor za razvoj aerodroma, odnosno kadrovi NIP-a, SDP-a i Naše stranke, piše Istraga.ba.

Članovi Nadzornog odbora su: Benjamin Mešak, predsjednik, te Adnan Mahmutović, Vlado Džoić, Žan Matić, Adil Halilović, a Vlada FBiH je imenovala na mandat od četiri godine u februaru 2024. godine.