Logo

FUP pretresa prostorije Međunarodnog aerodroma Sarajevo

Izvor:

ATV

06.11.2025

11:52

Komentari:

0
ФУП претреса просторије Међународног аеродрома Сарајево

Uz nadzor postupajuće federalne tužiteljke Posebnog od‌jeljenja Federalnog tužilaštva FBIH pripadnici Federalne uprave policije (FUP) jutros (6. novembra) su započeli pretres i privremeno oduzimanje predmeta iz poslovnih prostorija koje koristi pravno lice Javno preduzeće Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo.

Naredbu za preteres izdao je Posebni od‌jel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH u krivičnom predmetu Posebnog od‌jeljenja Federalnog tužilaštva Federacije BiH protiv B.M. i drugih, zbog krivičnog d‌jela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prenosi "Avaz".

Podsjećamo, početkom oktobra, članovi Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo pozvani su u prostorije POSKOK-a rado saslušanja u istrazi. Tako je član Nadzornog odbora Adil Halilović bio pozvan da se 1. oktobra pojavi u prostorijama POSKOK-a radi davanja iskaza.

Izmjene statuta

U Službenim novinama FBiH 70/25 od 12. septembra objavljena je odluka kojom je Vlada FBiH dala saglasnost na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo. Vlada FBiH je hitnu sjednicu održala 9. septembra, a na istoj sjednici Vlada je dala ovlaštenje Tomislavu (Mile) Stapiću da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 95. sjednici Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo koja je održana 10. septembra i na kojoj su usvojene izmjene i dopune Statuta.

U odluci u Službenim novinama FBiH nisu navedene izmjene Statuta, što je otvorilo prostor za sumnju. Ni članovi Sindikata JP Međunarodni aerodrom Sarajevo nisu upoznati s izmjenama Statuta.

Аеродром

Svijet

Aerodrom u Briselu zatvoren zbog drona

Međunarodni aerodrom Sarajevo oglasio se 13. oktobra povodom medijskih objava o istrazi Poskoka, a osim što pojašnjavaju proceduru usvajanja izmjena Statuta, nisu demantovali navode da su izmijenjeni uslovi koje trebaju ispunjavati direktor JP Međunarodni aerodrom Sarajevo i izvršni direktori.

Izmjene Statuta tempirane su nekoliko mjeseci prije isticanja mandata aktuelne Uprave od godinu dana. Nadzorni odbor imenovao je novu Upravu krajem prošle godine, a jednogodišnji mandat je počeo 5. decembra 2024. godine. Upravu Društva čine: Sanin Ramezić, v.d. direktor Društva, Amadeo Mandić, v.d. izvršni direktor za saobraćaj i Slobodan Kadijević, v.d. izvršni direktor za razvoj aerodroma, odnosno kadrovi NIP-a, SDP-a i Naše stranke, piše Istraga.ba.

Članovi Nadzornog odbora su: Benjamin Mešak, predsjednik, te Adnan Mahmutović, Vlado Džoić, Žan Matić, Adil Halilović, a Vlada FBiH je imenovala na mandat od četiri godine u februaru 2024. godine.

Podijeli:

Tagovi:

aerodrom

Sarajevo

Akcija FUP

pretresi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Doktor, mikroskop

Nauka i tehnologija

Naučnici napravili prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku hepatitisa C

2 h

0
Јесте ли чули за "6-7": Потпуно бесмислена фраза постала је ријеч године

Zanimljivosti

Jeste li čuli za "6-7": Potpuno besmislena fraza postala je riječ godine

2 h

0
Добра вијест: Ево када креће исплата пензија у Српској

Društvo

Dobra vijest: Evo kada kreće isplata penzija u Srpskoj

2 h

0
Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Evo kako pun Mjesec utiče na tijelo, psihu i društvo

2 h

0

Više iz rubrike

Знали су да је Дом пензионера у Тузли „потенцијално опасан“?

BiH

Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

2 h

0
Благојевић: Зашто су потребни "пријевремени избори"?

BiH

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

2 h

1
Кошарац: Крњи Уставни суд гурнуо БиХ у још веће расуло

BiH

Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

2 h

0
Дом народа: Нема кворума, Адемовић дао паузу

BiH

Dom naroda: Nema kvoruma, Ademović dao pauzu

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner