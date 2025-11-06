Logo

Blagojević: Zašto su potrebni "prijevremeni izbori"?

06.11.2025

Predsjednik Milorad Dodik stavio je stabilnost BiH na prvo mjesto, uprkos činjenici da se protiv njega sprovodi politički lov na vještice, istakao je bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević.

Blagojević je na Iksu napisao da je BiH sada potreban mir, umjesto novih previranja, te da je predsjednik Dodik to shvatio i pristao da se imenuje vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, zarad stabilnosti i održavanja dobrih odnosa sa SAD.

Blagojević je upitao zašto su u BiH potrebni "prijevremeni izbori"?

"Centralna izborna komisija BiH pozvala je na održavanje prijevremenih izbora za tri sedmice, iako su redovni izbori planirani za manje od godinu dana. Ta odluka mogla bi potencijalno da dodatno destabilizuje već nestabilnu situaciju i koštaće građane Republike Srpske oko četiri miliona dolara. BiH je potreban mir, a ne još veći nemir", naveo je Blagojević.

