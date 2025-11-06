Košarac: Krnji Ustavni sud gurnuo BiH u još veće rasulo

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da krnji Ustavni sud BiH, ne samo da je svojom političkom odlukom ugasio bilo kakvu vrstu političkog optimizma u BiH, nego je ovu zemlju gurnuo u još veće rasulo i dalji raspad dejtonskog koncepta.

"Evidentno je da krnji Ustavni sud sistemski urušava dejtonski Ustav BiH stavljajući se u kontinuitetu u realizaciju politika okupatora /Kristijana/ Šmita i aparatčika iz EU. To je politički klan čiji je cilj ukidanje Dejtonskog mirovnog sporazuma", istakao je Košarac.

Ukazao je da oni zloupotrebljavaju pravosudne institucije da bi nametnuli vlastitu političku agendu i obračunali se sa predsjednikom Miloradom Dodikom, koji je izraz legitimne izborne volje srpskog naroda.

"Cilj njihovog udruženog zločinačkog, antiustavnog i nezakonitog djelovanja je uskraćivanje prava srpskog naroda kao konstitutivnog naroda u BiH. Njihova zamisao je BiH kao centralizovana i ekskluzivno muslimanska zemlja u kojoj za srpski i hrvatski narod nema mjesta. Zato isključivo afirmišu prava muslimana u BiH", naveo je Košarac na "Instagramu".

On je konstatovao da rezultat njihovog djelovanja čini BiH nemogućom i neodrživom.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Dodiku je suđeno za krivično djelo koje je uvedeno u Krivični zakon BiH na osnovu odluke Kristijana Šmita.