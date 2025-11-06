Ovo je "moćni saradnik" Donalda Trampa, uvenula veza Sarajeva i Vašingtona

Federalne medije preplavila je izjava Čaka Graslija, 92-godišnjeg republikanskog senatora koji je izjavio da će pomno pratiti šta se radi u BiH, referišući se na Milorada Dodika.

"Ja sam za nagrađivanje ovakvog dobrog ponašanja, ali postoje veoma dobri razlozi da vjerujemo da gospodin Dodik nije uistinu promijenio svoje namjere. On je lažno tvrdio da je i dalje legitimni predsjednik Republike Srpske i dovodio u pitanje da li Bosna i Hercegovina uopće treba da postoji. I možete li vjerovati, fotografisan je dok grli ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u Banjoj Luci. Gospodin Dodik treba znati da Sjedinjene Države pomno prate hoće li se zaista držati pravog puta za koji želi da vjerujemo da je izabrao", rekao je Grasli.

Grasli je proizvod lobiranja Bošnjaka. On, zajedno sa Džozefom Bajdenom i nekolicinom kako demokratskih, tako i depublikanskih senatora i kongresmena, čine grupaciju koja je karijeru izgradila na građanskom ratu u BiH.

I ranije je lično napadao Milorada Dodika, Republiku Srpsku, ali i Dragana Čovića i HDZ.

"Sjetite se, već smo imali rat 90-ih godina zbog ljudi poput Dodika koji su pokušali isto. Njegovi prethodnici su osuđeni na doživotne kazne zatvora zbog ratnih zločina i genocida", izjavio je Grasli u martu.

Grasli je spominjao Dodika i 2021. godine nakon sastanka sa Biserom Turković, tadašnjom ministarkom inostranih poslova u Savjetu ministara.

Tada je Grasli pozvao Bajdenovu administraciju da upotrijebi sve moguće alate kako bi spriječili pogoršanje situacije u BiH.

Nakon sastanka 2021. godine, Grasli je obećao Turković da će se pridružiti "bosanskoj lobi grupaciji" u Kongresu, famoznom kokusu.

Važno je napomenuti i da je senator Grasli iz Ajove gdje živi značajan broj izbjeglica iz BiH.

Odnos sa Trampom

Kratko o "ljubavi" Trampa i Graslija. Predsjednik SAD nije blizak Grasliju kao što se pokušava predstaviti u sarajevskim medijima. Zapravo, njih dvojica su imali sukoba oko određenih stavova, a Tramp je na svoj način čak i vrijeđao graslija.

cak grasvel

Upravo se u posljednjih nekoliko mjeseci (ljeto–jesen 2025) vodi javni, otvoreni sukob između njega i senatora Čaka Graselija, koji se može opisati kao najozbiljniji razmirice između dvojice istaknutih republikanaca u novom Trampovom mandatu.

Tramp je tokom ljeta 2025. više puta javno napao Čaka Graslija - kako u objavama na svojoj platformi Truth Social, tako i u intervjuima - optužujući ga da „sprečava napredak“ njegove administracije jer insistira na očuvanju senatske prakse „plava svečica“ (blue slip).

Tramp je to nazvao „starom birokratskom prevarom“ i zatražio da se ukine, dok je Graseli — kao predsjednik Senatskog odbora za pravosuđe - odbio da to učini, tvrdeći da se tako čuva institucionalna ravnoteža i nezavisnost Senata.

Tramp je čak sugerisao da je Graseli, zbog svojih godina (91), „izgubio osjećaj hitnosti“ i da bi trebao „ustupiti mjesto nekom mlađem“.

Iako su obojca republikanci i imaju neke zajedničke političke interese, ovaj sukob pokazuje da Grasli neće automatski podržati svaku Trampovu inicijativu, naročito kada u nju uključi proceduralne ili institucionalne aspekte Senata.