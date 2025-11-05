Sutra u Brčkom Dan žalosti

U Brčko distriktu 6. novembar je Dan žalosti, povodom tragičnog gubitka ljudskih života izazvanog požarom u Domu penzionera u Tuzli, saopšteno je večeras iz Vlade.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.

U odluci se navodi da je obavezno isticanje zastave BiH na pola koplja, odnosno jarbola, na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta.

Napominje se i da su sve medijske kuće na području distrikta dužne da svoje programske sadržaje prilagode obilježavanju Dana žalosti.

U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli poginulo je 12 osoba, a 35 je potražilo ljekarsku pomoć među kojima su zaposleni, vatrogasci, pripadnici policije, medicinski tehničari.