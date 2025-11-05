Logo

Cvijanović: Ohrabriti unutrašnji dijalog kao jedini put ka deeskalaciji krize

05.11.2025

16:07

Цвијановић: Охрабрити унутрашњи дијалог као једини пут ка деескалацији кризе
Foto: Željka Cvijanović/X

Važno je da sa svima razgovaramo i da prezentujemo naše jasne stavove, kako bismo spriječili druge da govore u naše ime, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Tokom današnjeg razgovora sa stranim ambasadorima i drugim diplomatama u Sarajevu, razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji, načinima za prevazilaženje stanja hronične krize u BiH, evropskom putu, kao i odnosu prema NATO-u - istakla je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Ona je ukazala na neophodnost da se ukine strani intervencionizam i omogući domaćim institucijama da djeluju na demokratskim principima.

- Poručila sam da je najbolji način da pomognu BiH taj da zauzmu neutralan i izbalansiran stav prema svima, te da tako ohrabre unutrašnji dijalog koji je jedini put ka deeskalaciji krize i stabilizaciji političkih prilika - dodaje Cvijanovićeva.

