BiH pokreće proces legalizacije medicinskog kanabisa

05.11.2025

11:40

БиХ покреће процес легализације медицинског канабиса

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je na portalu e-Konzultacije prijedlog odluke o izmjeni Liste opojnih droga, čime je otvoren put za upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Time je pokrenuto javno savjetovanje koje će trajati 15 dana, a građani, stručnjaci i institucije mogu dostaviti svoje prijedloge i komentare.

Predloženim izmjenama kanabis se iz tabele zabranjenih supstanci premješta u tabelu supstanci pod strogim nadzorom. To znači da bi proizvodnja, promet i upotreba kanabisa i dalje bili podvrgnuti strogim zakonskim mjerama, ali bi se preparati mogli izdavati kao farmaceutski proizvodi isključivo na ljekarski recept. U istom režimu nadzora već se nalaze supstance kao što su kokain, fentanil i ketamin.

Odluka je u skladu s preporukom Svjetske zdravstvene organizacije i rezolucijom Komisije Ujedinjenih nacija iz decembra 2020. godine, kojom je kanabis uklonjen s liste posebno opasnih droga. Bosna i Hercegovina, kao potpisnica međunarodnih konvencija o kontroli narkotika, dužna je uskladiti svoje zakonodavstvo s tim izmjenama.

U Evropskoj uniji medicinska upotreba kanabisa već je regulisana u 21 državi, među kojima su Hrvatska, Njemačka, Italija, Francuska i Slovenija. U Hrvatskoj se, na primjer, lijekovi koji sadrže supstance iz kanabisa mogu propisivati pacijentima koji boluju od multiple skleroze, karcinoma, AIDS-a ili epilepsije.

Iako je u BiH upotreba kanabisa u medicinske svrhe trenutno zabranjena, preparati koji sadrže kanabinoide već se mogu pronaći na tržištu, često putem neslužbenih kanala i po visokim cijenama, bez ikakvog nadzora kvaliteta ili sigurnosti. Ministarstvo upozorava da bi regulisanje ovog područja omogućilo pacijentima pristup sigurnim lijekovima i istovremeno suzbilo crno tržište.

Ministarstvo civilnih poslova BiH preuzelo je inicijativu nakon što se Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH proglasila nenadležnom za izmjene liste. Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, na čijem je čelu ministarka Dubravka Bošnjak, već je formiralo radnu grupu koja priprema zakon o dopunama Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

Na narednoj sjednici Komisija planirano je razmatranje dopuna liste novim psihoaktivnim supstancama, s ciljem ažuriranja propisa koji nije mijenjan od 2012. godine. Ministarstvo poziva sve zainteresovane da se uključe u javno savjetovanje i doprinesu donošenju propisa koji će omogućiti sigurnu, kontrolisanu i medicinski opravdanu upotrebu kanabisa u Bosni i Hercegovini.

