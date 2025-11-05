Vulić: Ustavni Sud BiH sistemski urušava Ustav

Tijelo koje se predstavlja kao Ustavni sud BiH ne podržava Ustav što mu je jedna od temeljnih uloga, već ga sistemski urušava, zajedno sa vladavinom prava i demokratskim načelima, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je navela da nakon detaljne analize obrazloženja odluke vanustavnog Ustavnog suda BiH po apelacijama predsjednika Milorada Dodika ne može a da se ne zapita da li je moguće da je neko glasao za takvu pravnu travestiju?

- Da li je moguće da se do te mjere vrijeđa inteligencija i dostojanstvo građana BiH, kao i sama vladavina prava? Da li je ovo konačno skidanje svih maski kako bi postalo jasno da grupom ljudi koji se predstavljaju kao Ustavni sud zapravo upravljaju globalističke strukture i da se provode globalističke agende koje su već doživjele poraz u SAD, ali, nažalost, ne i u Evropi, uključujući institucije BiH - istakla je Vulićeva za Srnu.

Ona je naglasila da je pravni skandal napisati da je neko lice nešto učinilo umjesto Parlamentarne skupštine BiH i djelovalo kao zakonodavna vlast BiH.

- Istovremeno se u obrazloženju navodi da su `sudije nepristrasne` i da je `sud nezavisan`. Možda u nekoj onlajn verziji društva, gdje pojedinac može zamijeniti 57 članova dvodomnog zakonodavnog tijela - rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da ima ne samo pravo, već i obavezu da o ovome obavijesti sve demokratske parlamente, jer Ustavni sud BiH očigledno ne vidi ništa sporno u tome da jedno lice mijenja dvodomnu skupštinu i da se primjenjuje zakon koji nikada nije prošao parlamentarnu proceduru.

- U neustavnoj zemlji dostojanstvo građana nije narušeno, ono je ukinuto - smatra Vulićeva.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju pravnog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".