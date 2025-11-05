Logo

Vulić: Ustavni Sud BiH sistemski urušava Ustav

SRNA

05.11.2025

08:36

Tijelo koje se predstavlja kao Ustavni sud BiH ne podržava Ustav što mu je jedna od temeljnih uloga, već ga sistemski urušava, zajedno sa vladavinom prava i demokratskim načelima, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je navela da nakon detaljne analize obrazloženja odluke vanustavnog Ustavnog suda BiH po apelacijama predsjednika Milorada Dodika ne može a da se ne zapita da li je moguće da je neko glasao za takvu pravnu travestiju?

- Da li je moguće da se do te mjere vrijeđa inteligencija i dostojanstvo građana BiH, kao i sama vladavina prava? Da li je ovo konačno skidanje svih maski kako bi postalo jasno da grupom ljudi koji se predstavljaju kao Ustavni sud zapravo upravljaju globalističke strukture i da se provode globalističke agende koje su već doživjele poraz u SAD, ali, nažalost, ne i u Evropi, uključujući institucije BiH - istakla je Vulićeva za Srnu.

Ona je naglasila da je pravni skandal napisati da je neko lice nešto učinilo umjesto Parlamentarne skupštine BiH i djelovalo kao zakonodavna vlast BiH.

- Istovremeno se u obrazloženju navodi da su `sudije nepristrasne` i da je `sud nezavisan`. Možda u nekoj onlajn verziji društva, gdje pojedinac može zamijeniti 57 članova dvodomnog zakonodavnog tijela - rekla je Vulićeva.

Ona je istakla da ima ne samo pravo, već i obavezu da o ovome obavijesti sve demokratske parlamente, jer Ustavni sud BiH očigledno ne vidi ništa sporno u tome da jedno lice mijenja dvodomnu skupštinu i da se primjenjuje zakon koji nikada nije prošao parlamentarnu proceduru.

- U neustavnoj zemlji dostojanstvo građana nije narušeno, ono je ukinuto - smatra Vulićeva.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju pravnog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Sanja Vulić

