Knežević za ATV: Pitanje hijerarhije pravnih propisa u BiH - ključna stvar

ATV

04.11.2025

23:15

Foto: ATV

Bivši sudija Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević istakao je da u ATV-ovoj emisiji 'Bitno' da nametanje zakona i intervencija visokog predstavnika nije od juče, kao ni uslovljavanje da se ti zakoni usvajaju u Parlamentarnoj skupštini.

"Možemo imati lične simpatije ili antipatije prema ličnosti koja se zove Milorad Dodik, možemo imati političke simpatije ili antipatije prema političaru Miloradu Dodiku, možemo procjenjivati ponašanje Milorada Dodika kao predsjednika Republike Srpske. Možemo ocjenjivati postojanje kancelarije visokog predstavnika i prava na nametanje zakona i drugih propisa, možemo raspravljati o legitimnosti Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, ali sve to zamagljuje ključnu stvar koju ja nisam pročitao u ovom saopštenju, a to je pitanje hijerarhije pravnih propisa u BiH", istakao je Knežević.

On je podsjetio da je postoji samo jedna odluka (Ljubić) u kojoj se raspravljalo o legitimnom predstavljanju izbornim elementima u Federaciji, ali se ključna stvar te odluke zaboravila.

"To je prva i jedina odluka koja je odlučivala o hijerarhiji pravnih propisa u BiH. U obrazloženju te odluke je rečeno da ne može zakon na nivou BiH da delegira Ustav entiteta. U toj odluci se radilo o Federaciji BiH, ovdje se radi o Ustavu Republike Srpske", istakao je Knežević.

Миљкан Пуцар

BiH

Pucar za ATV: Pogrešni i nepravični stavovi Ustavnog suda BiH

On je istakao da je za BiH ustavno-pravni poredak najvažnija ta činjenica.

"Da li je Ustavni sud odgovorio i promijenio praksu u hijerarhiji pravnih propisa u BiH ili jednostavno nije odgovorio na takvu primjenu o apelaciji ili je promijenio svoj status prema tome", upitao je Knežević.

On je podsjetio da je Ustav BiH krovni pravni akt i da ustavi entiteta moraju biti u skladu sa njim.

"Da li mi ulazimo u fazu u koji će na ustavan ili neustavan način zakon na nivou BiH delegirati neku drugu odredbu Ustava ili fazu u kojoj će se tumačiti da bilo koji zakon na nivou BiH može da ustavnu kategoriju u Republici Srpskoj izmijeni", upitao je Knežević.

Kompletnu emisiju "Bitno" pogledajte u video prilogu u nastavku:

Zlatko Knežević

Milorad Dodik

Ustavni sud BiH

