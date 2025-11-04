Logo

Karan: Nakon odluke Ustavnog suda BiH više nema Ustav

04.11.2025

21:03

Каран: Након одлуке Уставног суда БиХ више нема Устав
Foto: Ustupljena fotografija

Profesor Ustavnog prava Siniša Karan izjavio je večeras da se poslije odluke krnjeg Ustavnog suda BiH po apelacijama predsjednika Milorada Dodika može reći da BiH više nema Ustav.

"Danas je Ustavni sud imao jednostavnu odluku: ili Šmit ili tri konstitutivna naroda, koji su našli formulu zajedničkog života. Nažalost Ustavni sud, koji je upravo trebalo da štiti tu formulu na kojoj je nastala BiH, odlučio se za Šmita", istakao je Karan.

Karan je naglasio da je danas jako težak dan i da će se tek osjetiti teške posljedice ove odluke.

"Tuga je moja prva impresija i trebala bi biti impresija svih građana i konstitutivnih naroda u BiH. Sa ustavnopravnog aspekta, potpuno je jasno da živimo u državi bez ustava, poslije ove odluke možemo reći da BiH nema Ustav", rekao je Karan za RTRS.

Prema njegovim riječima, Ustavni sud je današnjom odlukom dokrajčio još ono malo nade za BiH i Ustav na kome ona počiva.

"Oni su danas srušili sve. Današnjom odlukom, Ustav BiH na kome počiva ova složena zajednica je nestao, postao obični papir koga više niko ne poštuje, a posebno onaj koji je jedini zadužen da ga čuva, a to je Ustavni sud", kategoričan je Karan.

Ova odluka, dodao je on, višestruko je teška za budućnost BiH i sva tri konstitutivna naroda.

"Ovom odlukom se srušio ustav, koji su donijeli predstavnici tri naroda 1995. godine. Oni su to danas srušili ne smo u formalnom, nego u suštinskom smislu, a taj smisao se ogleda u činjenici da se našla formula zajedničkog života. Danas su srušili tu formulu", rekao je Karan.

Ustavni sud, dodao je on, srušio je ključni princip svih demokratskih zemalja svijeta, a to je princip ustavnosti, to je krovni princip, jer štiti najveći zakon u svakoj državi - ustav.

"U istom paketu srušili su i redovno pravosuđe, koje je takođe zaduženo da štiti ustavnost. Srušili su Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava. Ustav BiH ima jednu nepromjenjivu stvar, a to je zagarantovani nivo ljudskih prava i sloboda. I to su srušili", naglasio je Karan.

Karan je ponovio da je ovo tužan dan za sve one koji su htjeli zajednički da žive u BiH.

"Poslije ovoga, u budućnosti je pitanje na čemu će opstati dogovor tri konstitutivna naroda iz 1995. godine, potvrđen u Ženevi i Njujorku. Oni su zgazili volju tri konstitutivna naroda da žive u ovakvoj državi. Opasno su se zaigrali", istakao je Karan

On je naveo da je ključni faktor nestabilnosti našeg društva sa nesagledivim posljedicama u budućnosti upravo Ustavni sud BiH, koji je postao ustavorušitelj.

Siniša Karan

Ustavni sud BiH

Milorad Dodik

