Košarac: Inkvizicijski Ustavni sud stao na stranu stranca okupatora

SRNA

04.11.2025

19:16

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je krnji Ustavni sud BiH odbijanjem apelacije pravnog tima predsjednika Milorada Dodika, umjesto da štiti Ustav, stao na stranu stranca okupatora koji je oteo nadležnosti ustavnom zakonodavcu.

Košarac je rekao za Srnu da je krnji Ustavni sud odavno produžena ruka i politički instrument bošnjačke politike i dijela međunarodne zajednice u borbi protiv Republike Srpske i srpskog naroda u BiH, što je potvrđeno i danas objavljenom odlukom.

Протест РиТЕ

Gradovi i opštine

Održan protest radnika RiTE Ugljevik

"Ništa drugo nismo ni očekivali od ovog antisrpskog političkog suda. Umjesto da uradi jedino ispravno, a to je da primjenjuje Ustav i zakon, krnji Ustavni sud BiH je još jednom dokazao da djeluje protivustavno i ruši sve principe pravne države", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, umjesto da štiti Ustav, ovaj inkvizicijski politički sud stao je na stranu stranca okupatora koji je oteo nadležnosti ustavnom zakonodavcu i nametnuo zakon, po kojem je neustavno pravosuđe sudilo legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zato što je poštovao Ustav i zakon.

"BiH se još jednom pokazala kao neodrživ projekat, a odlukom krnjeg Ustavnog suda napravljen je korak ka daljem posrnuću i razgradnji dejtonskog koncepta", konstatovao je Košarac.

младен жижовић

Fudbal

I UEFA se oprostila od Mladena Žižovića

On je istakao da jedina žrtva antiustavnog i antidejtonskog udruženog djelovanja bošnjačke politike i dijela međunarodnog faktora jeste i biće BiH.

"Srećno im u tome! A Srpska ima svoj put i vrlo dobro zna šta radi", poručio je Košarac.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je danas apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

