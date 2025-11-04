Logo

Svi letovi otkazani: Stigla dojava o bombi u avionu

04.11.2025

Svi letovi na aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu trenutno su obustavljeni zbog prijetnje bombom na jednom letu!

Bezbjednosna vanredna situacija proglašena je u 11,30 sati po istočnoameričkom vremenu, a pogođen je let koji je sletio iz Hjustona, koji je brzo okružen vozilima hitnih službi.

amerika sankcije vasington

Svijet

Nastavlja se blokada institucija u SAD

Putnici koji su ostali na pisti rekli su da je prijetnja bombom bila na letu kompanije United iz Hjustona, a avion su ubrzo opkolila vozila hitnih službi, prenosi Dejli Mejl.

Radarski podaci za letove oko aerodroma pokazali su nekoliko aviona kako kruže iznad aerodroma tokom zaustavljanja saobraćaja, dok su drugi preusmjereni na druge lokacije.

