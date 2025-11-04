Brojne ulice i naselja u Banjaluci ostaju bez struje

Zbog izvođenje radova na elektromreži, sutra, 5. novembra, bez struje će u periodu od 9.30 do 11 časova biti dijelovi naselja Medeno Polje, Česma i Krčmarice.

"Električnu energiju od 8.30 do 14.30 neće imati ni dijelovi naselja Agino Selo i Bočac, a od devet do 11 časova dijelovi ulica Vjenceslava Novaka, Sestara Levi i Petra Velikog i dio naselja Česma", saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Kako navode, od devet do 12 časova bez električne energije ostaju i dijelovi ulica Bulevar vojvode Živojina Mišića, Milana Karanovića i Vrbaski put.

"Od 11.30 do 13.30 bez struje će ostati i ulica Prote Vida Kovačevića te dio naselja Bukvalek. Takođe, zbog navedenih radova od 8.30 do 15 časova električnu energiju neće imati ni dijelovi ulica Branka Ćopića br. 5, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Milana Karanovića i Vrbaski put", naveli su.

Dodaju da od devet do 14 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Trla, Žarka Zgonjanina, Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, kao i Bulevar srpske vojske i Stevana Bulajića, a od osam do 15 časova dijelovi naselja Bronzani Majdan i Slavićka.