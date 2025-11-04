Stevanović: Most u Česmi završen, čeka se da grad uradi pristupne puteve

04.11.2025
11:33
Komentari:2
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da je most u banjalučkom naselju Česma u potpunosti završen i da se čeka da grad Banjaluka uradi pristupne saobraćajnice.
"Očekujemo da grad Banjaluka rješava svoj dio posla", rekao je Stevanović u Narodnoj skupštini odgovarajući na poslaničko pitanje.
Stevanović je podsjetio da je po sporazumu koji je potpisan 2022. godine preduzeće "Putevi Republike Srpske" bilo u obavezi da izradi projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, obezbijedi izvođača radova i finansiranje završetka mosta, a grad Banjaluka pristupne saobraćajnice.
Kada je riječ o izgradnji putnog pravca Foča–Tjentište, Stevanović je rekao da dinamika radova na ovoj dionici nije zadovoljavajuća.
"Očekujemo da će izvođač privesti radove kraju u okviru dogovora", dodao je Stevanović.
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
16
13
12
13
10
13
07
13
05
Trenutno na programu