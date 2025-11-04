Logo

Stevanović: Most u Česmi završen, čeka se da grad uradi pristupne puteve

04.11.2025

11:33

Foto: screenshot

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da je most u banjalučkom naselju Česma u potpunosti završen i da se čeka da grad Banjaluka uradi pristupne saobraćajnice.

"Očekujemo da grad Banjaluka rješava svoj dio posla", rekao je Stevanović u Narodnoj skupštini odgovarajući na poslaničko pitanje.

Stevanović je podsjetio da je po sporazumu koji je potpisan 2022. godine preduzeće "Putevi Republike Srpske" bilo u obavezi da izradi projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu, obezbijedi izvođača radova i finansiranje završetka mosta, a grad Banjaluka pristupne saobraćajnice.

Kada je riječ o izgradnji putnog pravca Foča–Tjentište, Stevanović je rekao da dinamika radova na ovoj dionici nije zadovoljavajuća.

"Očekujemo da će izvođač privesti radove kraju u okviru dogovora", dodao je Stevanović.

