"Rasulo" polarnog vrtloga; "Eksplozivno" se stvara najjača oluja i hita ka Evropi

Snažan poremećaj Polarnog vrtloga izazvao je nastanak najjače oluje koja se postepeno pomjera ka Evropi, saopštili su meteorolozi.

Kako je navela evropska meteorološka platforma "Severe Weather Europe" poremećaj polarnog vrtloga izazvao je razvoj izuzetno intenzivnog ciklona nad sjevernim Atlantikom, koji se danas razvija u blizini Njufaundlenda u Kanadi i postaje najjača oluja u regionu od početka sezone.

Meteorolozi upozoravaju da će snažno tzv. vjetrovito polje da zahvati veliki dio sjevernog Atlantika, ali da se očekuje da najintenzivniji udari ostanu iznad otvorenog mora, piše "Severe Weather Europe".

Stacionarni frontalni sistem mogao bi u narednim danima da donese obilne padavine dijelovima Irske, Velike Britanije, sjeverne Francuske i južne Norveške, sa lokalnim količinama kiše i do 120 milimetara, što povećava rizik od poplava u priobalnim i planinskim oblastima.

Kiša bi, prema prognozi mogla da pada neprekidno i do 12 sati, pa bi do subote lokalno moglo pasti između 60 i 120 mm kiše, s najvećom količinom padavina u srijedu.

Najviše kiše očekuje se na planinskim lancima, posebno u južnoj Norveškoj, zapadnom dijelu Škotske visoravni i sjevernoj Engleskoj.

Prema podacima američkog Centra za praćenje okeana (NOAA), centralni pritisak oluje opao je brzinom većom od pet milibara na sat, čime su višestruko premašeni kriterijumi za tzv. bombastični ciklon, piše "Severe Weather Europe".

Očekuje se da pritisak padne na oko 930 milibara, dok se sistem bude pomerao ka severnom Atlantiku, južno od Grenlanda, prenosi b92.

Eksplozivno jačanje ciklona podstaknuto je prodorom izuzetno hladne arktičke vazdušne mase iz Kanade i sjeveroistočnih dijelova SAD, u kombinaciji sa toplijim vazduhom iznad Atlantika.

Na području Njufaundlenda zabilježeni su olujni i uraganski vjetrovi, uz lokalne mećave.

Stručnjaci navode da će vremenski obrasci u narednim nedjeljama da ostanu promjenljivi, s obzirom na neuobičajeno rani i snažan poremećaj polarnog vrtloga ove zime.