Sve spremno za svečani defile u Banjaluci

Obilježavanje Dana Republike Srpske, 9. januara, sutra će biti nastavljeno svečanim defileom u Banjaluci kojem će prisustvovati zvaničnici Srpske.

Defile je zakazan u 12.00 časova na Trgu Krajine, kojem će prisustvovati brojne zvanice iz političkog i društvenog života.

U tradicionalnom defileu povodom Dana Republike učestvovaće 14 ešalona MUP-a Srpske i 11 motorizovanih.

Obavljena je i generalna proba defilea.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Prethodno će u 9.00 časova Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služiti Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja, uz sasluženje sveštenika Eparhije banjalučke.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.