Stevandić: Srpska jača svakog dana

08.01.2026

20:40

Стевандић: Српска јача сваког дана
Foto: Nenad Stevandić/X

Republika Srpska je svakog dana jača, ocijenio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Uprkos pokušajima da nas podijele, da stranci i federalci dovedu sebi podobne, Srpska je svakog dana jača. Naša volja da je čuvamo uvijek je jača od namjere onih da je ospore. Živjeće ognjište", napisao je Stevandić na Iksu.

Predsjednik Narodne skupštine prisustvovao je večeras svečanoj akademiji povodom Dana Republike i 34 godina od njenog nastajanja, koja je održana u Banjaluci.

On je u izjavi za Radio Beograd jedan rekao da će se uprkos pokušajima da se ukine 9. januar taj dan nastaviti slaviti kao Dan Republike Srpske.

"Pokušavali ste da nam otimate zastavu sa grbom Nemanjića – mi sada imamo i ovu trobojku i sa grbom Nemanjića. Pokušavate da ukinete grb Nemanjića – mi sada imamo i grb Republike Srpske. Sve duplo. I onda je zaključak – nemojte da ukidate Republiku Srpsku jer bi moglo isto da se desi", naglasio je Stevandić.

Stevandić je naveo da je u Centralni spomenik poginulim borcima, koji je danas otkriven u Banjaluci, uklesano 26.000 imena, i da su prvi put zajedno imena boraca Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

Naglasio je da taj spomenik simbolizuje srpsko jedinstvo.

"Taj spomenik će biti jedna vrsta opomene, i on je vlasništvo ljudi koji su stvorili Republiku Srpsku. Mi smo samo garanti njihove žrtve i tu garanciju ne smijemo nikada izbrisati iz svog pamćenja i srca, ali i kao svoju obavezu moramo da je čuvamo - zaključio Stevandić.

Nenad Stevandić

9. januar - Dan Republike Srpske

