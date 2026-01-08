Dodik: Bez Republike Srpske i njenog postojanja nema budućnosti

Ubjeđivali su me da treba da održim govor. Pristao sam zato što želim da kažem da volim Republiku Srpsku, i ne vidim budućnost bez nje i njenog postojanja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Srbi su platili veliku cijenu našim zabludama jugoslovenstva. U Banjaluci smo formirali Vojsku Republike Srpske i od prvog dana na njenom čelu je bio general Ratko Mladić. Prije toga donijeli smo i Ustav koji i danas važi. Sukobe smo dočekali nespremni i nevjerujući da mogu da ubiju našeg svata i to pred crkvom u Sarajevu. Da u Sijekovcu se pojave "zelene beretke" i ubijaju naš narod", rekao je Dodik.

Dodik podsjeća da je za Srpsku život dalo 26.000 boraca.

"Veliki broj onih koji su ranjeni, ostali invalidi, i oni koji su morali napustiti svoje ognjište. A njega najčešće primjetimo kada ga izgubimo. Mnoge naše porodice ostale su bez nasljednika u proteklom periodu. Izmislili su priču o kolektivnoj krivici, a onda sudili samo nama Srbima. Skrajnuli su naše vođe, vidite gdje su završili Milošević, Karadžić, Plavšić, Mladić, a u Hagu nismo vidjeli Franju Tuđmana ili Aliju Izetbegovića", istakao je Dodik.

Republika Srpska Macut: Srbija će biti uvijek uz Republiku Srpsku i narod koji živi ovdje

Dodik ističe da je bio svjedok vremena kada su se Srpskoj oduzimale brojne nadležnosti.

"Sada vidimo koliko je to bilo pogrešno i koliko je to bilo na štetu Republike Srpske. Radovali smo se svakom susretu sa Srbijom, koju doživljavamo kao svoju zemlju. Mi smo jedan narod koji zaslužuje jednu državu i od toga nećemo odustati", poručio je Dodik.

Dodik kaže da pokušavaju da zabrane i obilježavanje Dana Republike, ali da se niko više ne plaši tih prijetnji.

"Ja sam promjenio metode, ali cilj nisam. BiH je za nas neželjeno mjesto. Sve ove godine samo smo gubili i gubili. Nismo spremni da dajemo svoj suverenitet da idemo, ko zna gdje, u neku EU koja će se brzo ugasiti", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je srpski narod pobjedio sve podjele, i da smo se jedinstveno borili za našu slobodu.

Republika Srpska Patrijarh Porfirije: Okupila nas dvostruka radost - rođenje Isusa Hrista i rađanje Reublike Srpske

"Onih 24.000 ispisanih imena to najbolje pokazuju. Jedina naša ideologija je samo Republika Srpska", zaključio je predsjednik SNSD-a.