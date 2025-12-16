Logo
Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

Izvor:

Novosti.rs

16.12.2025

12:38

Огласио се глумац осуђен за педофилију: Одриче се награде

Glumac Moamer Kasumović (44), zvijezda serije "Lud, zbunjen, normalan", odrekao se Trećejanuarske nagrade Opštine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Ova odluka uslijedila je nakon što je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo pedofilije.

Pokretač inicijative za oduzimanje nagrade bio je član odbora Demokratske Crne Gore, Marko Đukić, koji je tražio da se Kasumoviću nagrada formalno oduzme zbog pravosnažno izrečene presude. Iako je Skupština opštine usvojila opšte zaključke prema kojima se priznanja mogu oduzeti osobama osuđenim za teška krivična djela, u ovom konkretnom slučaju nije donesena posebna odluka.

Kasumović je Trećejanuarsku nagradu dobio 2017. godine, dok je nekoliko godina kasnije u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjim dječakom.

fuad kasumovic

BiH

Fuad Kasumović osuđen na četiri godine zatvora

Opštinski sud u Sarajevu izrekao mu je kaznu od godinu dana zatvora, koju je, u skladu sa zakonom, zamijenio novčanom kaznom. Kazna je iznosila približno 36.500 konvertibilnih maraka (oko 18 hiljada evra).

U svom saopštenju za javnost Kasumović je objasnio da se na ovaj potez odlučio kako bi, kako je naglasio, sačuvao dostojanstvo i integritet same nagrade. Istakao je kako ne želi da priznanje, koje bi trebalo da promoviše društvene i kulturne vrijednosti, postane predmet političkih sporova ili dodatnih podjela u društvu.

66ede189c1ef3 moamer kasumović

Hronika

Dijete koje je obljubio Moamer Kasumović dva mjeseca kasnije bio žrtva silovanja druge osobe

Teško krivično djelo pedofilije

Podsjetimo, glumac Moamer Kasumović je osuđen zbog bludničenja nad maloljetnikom, a taj podatak je bio nepoznat javnosti sve dok nakon jedne predstave o vršnjačkom nasilju u beogradskom Narodnom pozorištu nije ustao mladić koji je rekao da je 2019. bio žrtva njegovog seksualnog zlostavljanja. Tada je imao 14 godina, a mladić je u potresnoj ispovijesti u pozorištu ispričao i da je slučaj dobio sudski epilog i da je glumac osuđen.

Tagovi:

Moamer Kasumović

nagrada

