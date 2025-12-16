Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

Pjevačica Dragica Zlatić oplela je po koleginicama sa estrade, koje je kako kaže, gledaju sa visine, a koje su donedavno radile za 50 evra.

Takođe, ranije je i iznijela šokantne tvrdnje da njene kolege koriste drogu da bi mogle da odrade nastup od 15 sati.

To sam već nekoliko puta rekla, stvarno bih voljela onako da postanem neka veća zvijezda i da pokažem nekim koleginicama koje se prema meni ponesu nekad s visine kako može drugačije da se ponaša. Do juče znam da su pjevale isto kao ja po kafanama za 50 evra, niko nije postao zvezda tako što ga je Bog samo spustio sa nebesa – rekla je Dragica Zlatić i prisjetila se kolega iz takmičenja “Zvezde Granda”.

''Prođu pored mene i ne kažu zdravo, takmičimo se i prolazimo kroz sve ono tamo u bekstejdžu, to je samo nama znan strah. I onda ti prođeš pored mene i ne kažeš mi ni zdravo. Ovo sam lično doživjela od dvije jako poznate zvijezde Granda i ispao bi veliki skandal kada bih rekla imena'', zaključila je ona u emisiji Grand magazin.

Dragica je ranije iznijela je šokantne tvrdnje, da njene kolege koriste narkotike kako bi izdržale na nastupu 15 sati.

''Imala sam par situacija gdje se radilo po petnaest sati i to mi je bilo najteže. Nažalost, bilo je tu svačega u smislu kako su oni izdržali da budu budni i raspoloženi petnaest sati. Koristili su otvoreno narkotike preda mnom'', ispričala je Dragica nedavno i dodala:

''Bilo mi je teško da gledam to, ali i da ih trpim takve kakvi su. To je strašno za svakog normalnog čovjeka, ne pijem ni alkohol, jednostavno mi ne prija. Poslije toga bude kao da ću da umrem, da ga lakše podnosim mislim da bih se lešila'', prenosi Blic.