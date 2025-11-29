Ugradila silikone i ostala "nepokretna"! Zvezda Granda preživjela pravi pakao

Pjevačica Mirna Košanin govorila je otvoreno o estetskim zahvatima i agoniji kroz koju je prošla kada je odlučila da ugradi implante.

Mirna je željela da uveća grudi, ali nakon operacije su uslijedile komplikacije.

Scena Srpska glumica oboljela od teške bolesti i umrla u 32. godini: Predviđali joj veliku karijeru

- Estetska hirurgija je smišljena da se nešto popravi u slučaju da nešto ne valja. Išla pod nož jer sam svoje dijete dojila godinu i po dana, otišla sam sa roditelja na VMA, imala sam 21. godinu. Tijelo je počelo da mi odbacuje implante, kada sam se rastala sa tim dečkom iz Švajcarske otišla sam na kliniku, neću da imenujem koju, otišla sam kod jednog doktora, ali on nije bio tu i nije mogao da me primi, primio me je jedan ljekar koji važi za najboljeg na toj klinici. Uplatila sam rekonstrukciju implanata i ostala sam u bolnici, probudila sam se potpuno nepokretna, nisam mogla da pomjerim ni mali prst - prepričavala je pakao kroz koji je prošla Mirna, pa nastavila:

- Satima sam molima da mi donesu vodu, niko me nije čuo, na kraju je čovjek koji je bio sa mnom u šok sobi onako operisan donio vodu. Sljedeće čega se sjećam, sestre su me presvlačile i jedna je samo rekla jaoj, nisam shvatila u tom trenutku o čemu se radi, sutra kada sam došla sebi vidjela sam da nešto nije u redu. Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sljedeći put to mora da se uradi na istom mjestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mjesto. Ne možeš ispod mišića jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoj, ali nije i nastao je haos.

Region Eksplozija u Hrvatskoj, ranjeno troje djece!

Ko je Mirna?

Pjevačica Mirna Košanin, koja je postala javnosti poznata tokom učešća u "Zvezdama Granda", svojevremeno je prošla kroz agoniju zbog estetske operacije.

Podsjetimo, Mirnin privatni život veoma je intrigirao javnost, pogotovo nakon što je otkrila kako je pobjegla od dečka milionera.