Sve češće devijantno ponašanje maloljetnika

Autor:

Teodora Begović

29.11.2025

19:35

Komentari:

1
Све чешће девијантно понашање малољетника
Foto: ATV

Maloljetnička delikvencija i vršnjačko nasilje je sve češća pojava u društvu, a odlikaša više nego ikad. Banjalučani primjećuju problematičny djecy u osnovnim i srednjim školama.

"Prevelika upotreba telefona, previše vremena na društvenim mrežama. I sama sam roditelj, ali roditelji nemaju previše vremena da se posvete djeci. Djeca su previše izložena agresivnom sadržaju, tako da to uz manjak autoriteta u kombinaciji često dovede do tog problema",

"Mislim da su telefoni jedan od glavnih uzroka",

"Nedostajanje čvrste ruke obrazovnog sistema. Radio sam skoro temu o vršnjačkom nasinju i škole se nekako trude da taj problem stave pod tepih, a kada izbije na površinu bude kasno. Naravno, i pravosudni sistem je toliko blag prema tim nasilnicima da nema nikakve specijalne prevencije prema tome", neki su od komentara građana.

Sa kućnim vaspitanjem se u većini slučajeva, nažalost, više ne dolazi u školu, navode psiholozi. Nedostatak autoriteta i poštovanja prosvjetnih radnika cy razlozi sve češćeg devijantnog ponašanja maloljetnika. Takvi učenici morali bi da budu pod stalnim nadzorom roditelja i nastavnog osoblja.

"Djeci se dala tolika sloboda i tolika prava da se u školama ponašaju čak i mnogo gore nego kod kuće, puno im je i dozvoljeno kao što smo vidjeli. Veliku ulogu igraju Internet i društvene mreže i pristup raznoraznom sadržaju", rekla je Jelena Milić, psiholog

Prevelik fokus na ocjenama, a zanemarivanje njihovih potreba i ponašanja dovodi sve do češće maloljetničke delikvencije ističu sociolozi. to treba ozbiljno shvatiti jer je obično korijen za dalje devijacije u društvu.

"Nepoštovanje autoriteta, prkosan odnos prema autoritetu, nepoštivanje zadatih školskih obaveza, impulsivno reagovanje, konzumiranje alkohola i cigareta su stvari koje su preddelikventne, ali su uvertira za nešto ozbiljnije", kaže Vladimir Vasić.

Jedro problema okruženo je nepravilnim sistemom vrijednosti. Oboljelu ćeliju čini masa koja na to ne reaguje ili uopšte ne prepoznaje problem. U takvom sistemu djeca su kolateralna šteta a trebalo bi da su prioritet i roditeljima i prosvjetnim radnicima.

