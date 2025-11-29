Prijedor: Prijava za napad na dijete nije osnovana

29.11.2025
15:10
Komentari:0
Policijska uprava Prijedor saopštila je da nije utvrđena osnovanost prijave da su dva nepoznata lica starije dobi verbalno i fizički napala dijete u tom gradu.
- Apelujemo da građani, roditelji i mediji ne stvaraju tenzije i ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati uznemirenje javnosti, posebno kada je riječ o slučajevima u kojima su uključena maloljetna lica. Pravovremeno informisanje nadležnih organa i odgovorno postupanje svih subjekata ključni su za objektivno i efikasno utvrđivanje činjenica - napominje se u saopštenju.
Policijski službenici juče su oko 13.00 časova postupili po prijavi o napadu na maloljetno lice, a na osnovu dosadašnjih aktivnosti, prikupljenih informacija i provjera nije utvrđeno postojanje elemenata osnovanosti prijave.
Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici provjeravaju sve dostupne informacije i nastavljaju rad na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja.
