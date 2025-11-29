Logo
Large banner

Prijedor: Prijava za napad na dijete nije osnovana

29.11.2025

15:10

Komentari:

0
Приједор: Пријава за напад на дијете није основана

Policijska uprava Prijedor saopštila je da nije utvrđena osnovanost prijave da su dva nepoznata lica starije dobi verbalno i fizički napala dijete u tom gradu.

- Apelujemo da građani, roditelji i mediji ne stvaraju tenzije i ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati uznemirenje javnosti, posebno kada je riječ o slučajevima u kojima su uključena maloljetna lica. Pravovremeno informisanje nadležnih organa i odgovorno postupanje svih subjekata ključni su za objektivno i efikasno utvrđivanje činjenica - napominje se u saopštenju.

Policijski službenici juče su oko 13.00 časova postupili po prijavi o napadu na maloljetno lice, a na osnovu dosadašnjih aktivnosti, prikupljenih informacija i provjera nije utvrđeno postojanje elemenata osnovanosti prijave.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici provjeravaju sve dostupne informacije i nastavljaju rad na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja.

Podijeli:

Tagovi:

PU Prijedor

dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бруталан експеримент: Погледајте шта свађа у кући ради дјетету

Zanimljivosti

Brutalan eksperiment: Pogledajte šta svađa u kući radi djetetu

13 h

0
Број страдалих на Суматри порастао: 303 жртве у разорним поплавама

Svijet

Broj stradalih na Sumatri porastao: 303 žrtve u razornim poplavama

14 h

0
Moskva/Kremlj

Svijet

"Evropa i ranije ometala rešavanje ukrajinskog sukoba, njen pristup se nije promijenio"

14 h

0
"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче

Društvo

"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

14 h

0

Više iz rubrike

"Срби за Србе" у хуманој мисији - кућа за породицу Јаћимовић из Копривне код Модриче

Društvo

"Srbi za Srbe" u humanoj misiji - kuća za porodicu Jaćimović iz Koprivne kod Modriče

14 h

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

15 h

0
Упозорење за возаче! Поледица и снијег у овим крајевима Српске

Društvo

Upozorenje za vozače! Poledica i snijeg u ovim krajevima Srpske

19 h

0
У Српској данас облачно и хладно: У овим дијеловима ће падати снијег

Društvo

U Srpskoj danas oblačno i hladno: U ovim dijelovima će padati snijeg

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner