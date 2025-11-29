Logo
"Evropa i ranije ometala rešavanje ukrajinskog sukoba, njen pristup se nije promijenio"

Izvor:

SRNA

29.11.2025

14:32

Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Zlonamjerne mahinacije evropskih sponzora ometale su donošenje odluka o Ukrajini u prethodnim fazama, a njihov pristup se ni sada nije promijenio, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

- Apsolutno sam siguran da je odbijanje nastavka normalnog diplomatskog rada bukvalno diktirano od strane evropskih sponzora (Kijeva) - ocenio je diplomata.

Rjabkov je podsjetio na situaciju iz 2022. godine, kada je Moskva bila blizu postizanja sporazuma u ​​direktnim pregovorima sa Ukrajinom.

- Još jednom, zlonamjerne mahinacije zapadnih prestonica, među kojima se posebno istakao London, spriječile su postizanje rješenja u toj fazi. Sada se istorija ponavlja - primjetio je visoki diplomata za ruske medije.

Situacija na terenu je drugačija, ali politički pristupi ove iste evropske grupe lutkara koji povlače konce se nisu promijenili, dodao je.

Адријан Сутил

Ostali sportovi

Skandal u Njemačkoj: Uhapšen nekadašnji vozač Formule 1

Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju dijalog, pri čemu američka strana adekvatnije sagledava situaciju oko ukrajinskog sukoba nego evropska.

Prethodno, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova istakla je da evropski mediji i političari žele da osujete rješavanje sukoba u Ukrajini.

U aprilu 2022. tokom pregovora Rusije i Ukrajine, tadašnji britanski premijer Boris Džonson je bukvalno zabranio Vladimiru Zelenskom da potpiše dokument koji je već bio parafiran, i koji se oslanjao na principe rješenja predložene od strane samih Ukrajinaca.

