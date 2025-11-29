Zaharova poručila Kaji Kalas: Dobro se sjećamo ko nas je napadao, Rusija pamti svoju istoriju

29.11.2025
Novi ispad šefice evropske diplomatije Kaje Kalas u vezi sa Moskvom je čudovišan, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući tvrdnju Kalasove da je Rusija u posljednjih 100 godina navodno napala 19 zemalja, prenosi TASS.
"Povremeno smo prinuđeni da ovo komentarišemo, jer ostaviti bez reakcije ove jučerašnje čudovišne ispade Kaje Kalas o tome da je navodno Rusija u posljednjih sto godina napala 19 država, a neke i po 3–4 puta, jednostavno nije moguće takve izjave ostaviti bez komentara, jer su šokirale naše građane", istakla je Zaharova.
Ona je napomenula da Rusija dobro zna svoju istoriju, prenosi RT Balkan.
"Pamtimo koliko puta i ko je napadao nas. Pamtimo Veliki otadžbinski rat, pamtimo Drugi svjetski rat. Pamtimo koje su trupe iz kojih zemalja Hitlerove klike bile gdje raspoređene", nastavila je ona.
