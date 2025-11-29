Novi ispad šefice evropske diplomatije Kaje Kalas u vezi sa Moskvom je čudovišan, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući tvrdnju Kalasove da je Rusija u posljednjih 100 godina navodno napala 19 zemalja, prenosi TASS.

"Povremeno smo prinuđeni da ovo komentarišemo, jer ostaviti bez reakcije ove jučerašnje čudovišne ispade Kaje Kalas o tome da je navodno Rusija u posljednjih sto godina napala 19 država, a neke i po 3–4 puta, jednostavno nije moguće takve izjave ostaviti bez komentara, jer su šokirale naše građane", istakla je Zaharova.

Svijet Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

Ona je napomenula da Rusija dobro zna svoju istoriju, prenosi RT Balkan.

"Pamtimo koliko puta i ko je napadao nas. Pamtimo Veliki otadžbinski rat, pamtimo Drugi svjetski rat. Pamtimo koje su trupe iz kojih zemalja Hitlerove klike bile gdje raspoređene", nastavila je ona.