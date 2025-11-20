Logo
Large banner

Rusi objasnili zbog čega Ukrajina neće ući u EU

Izvor:

Agencije

20.11.2025

09:20

Komentari:

0
Руси објаснили због чега Украјина неће ући у ЕУ

Ukrajina ne ispunjava nijedan kriterijum za ulazak u Evropsku uniju, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Mislim da je ljudima koji znaju kako funkcioniše EU i po kojim kriterijumima zemlje postaju članice apsolutno jasno da Ukrajina ne ispunjava nijedan od postavljenih kriterijuma. Tamo nema ničega: nema demokratije, transparentnog sudskog sistema, antikorupcijskog zakonodavstva", rekla je Zaharova za Sputnjik.

Prema njenim riječima, prijem Ukrajine u EU je potreban ne običnim građanima Unije već evropskim birokratama koji sprovode politiku ne uzimajući u obzir interese država-članica.

"Dodajte tome i tešku situaciju evropske ekonomije, ekonomije EU i dobićete odgovarajući rezultat", zaključila je Zaharova.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

Marija Zaharova

Evropska unija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се директор Cloudflare-a: ''Није у питању сајбер напад, извињавам се у име свог тима''

Nauka i tehnologija

Oglasio se direktor Cloudflare-a: ''Nije u pitanju sajber napad, izvinjavam se u ime svog tima''

1 h

0
Hrvatska policija

Region

Hrvatska: Uhapšen bivši direktor psihijatrije zbog korupcije

2 h

0
Хтјели намамити сина хрватског милионера, па погрешног човјека мучили четири сата у Бечу

Svijet

Htjeli namamiti sina hrvatskog milionera, pa pogrešnog čovjeka mučili četiri sata u Beču

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Novi pokušaj atentata: Ruskog oficira pokušali otrovati britanskim pivom

3 h

0

Više iz rubrike

Хтјели намамити сина хрватског милионера, па погрешног човјека мучили четири сата у Бечу

Svijet

Htjeli namamiti sina hrvatskog milionera, pa pogrešnog čovjeka mučili četiri sata u Beču

2 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Брајан Волш признао да је раскомадао Анино тијело

Svijet

UZNEMIRUJUĆE! Brajan Volš priznao da je raskomadao Anino tijelo

2 h

0
Еруптирао вулкан у Индонезији, евакуисано више од 900 људи

Svijet

Eruptirao vulkan u Indoneziji, evakuisano više od 900 ljudi

2 h

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Svijet

Novi pokušaj atentata: Ruskog oficira pokušali otrovati britanskim pivom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

12

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner