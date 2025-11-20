Ukrajina ne ispunjava nijedan kriterijum za ulazak u Evropsku uniju, rekla je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Mislim da je ljudima koji znaju kako funkcioniše EU i po kojim kriterijumima zemlje postaju članice apsolutno jasno da Ukrajina ne ispunjava nijedan od postavljenih kriterijuma. Tamo nema ničega: nema demokratije, transparentnog sudskog sistema, antikorupcijskog zakonodavstva", rekla je Zaharova za Sputnjik.

Prema njenim riječima, prijem Ukrajine u EU je potreban ne običnim građanima Unije već evropskim birokratama koji sprovode politiku ne uzimajući u obzir interese država-članica.

"Dodajte tome i tešku situaciju evropske ekonomije, ekonomije EU i dobićete odgovarajući rezultat", zaključila je Zaharova.