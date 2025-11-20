Oglasio se direktor Cloudflare-a: ''Nije u pitanju sajber napad, izvinjavam se u ime svog tima''

Kompanija Cloudflare je pogrešno posumnjala da je rašireni prekid rada, koji je 18. novembra ugasio brojne web stranice, uzrokovan DDoS napadom, priznao je izvršni direktor kompanije Matthew Prince.

Prince je u svom blog postu detaljno objasnio šta se zapravo dogodilo, a nakon što je tim otkrio svoju grešku, problem je uspješno riješen.

"Problem nije direktno ili indirektno uzrokovan sajber napadom ili bilo kojom zlonamjernom aktivnošću", napisao je Prince. Zapravo je uzrokovan promjenom dozvola sistema baze podataka, što je dovelo do problema s datotekom koju koristi sistem za upravljanje botovima.

Ovaj sistem koristi model mašinskog učenja za bodovanje botova za svaki zahtjev koji naprave kada pretražuju mrežu Cloudflarea. Njihovi klijenti se oslanjaju na te ocjene botova kako bi odlučili hoće li dozvoliti ili blokirati određene botove da pristupaju njihovim web stranicama. Jedna od upotreba ocjena botova je mogućnost blokiranja botova AI kompanija kako ne bi mogle koristiti sadržaj web stranice za obuku svojih LLM-ova. U julu je Cloudflare pokrenuo eksperiment pod nazivom "plaćanje po pregledu", koji omogućava vlasnicima web stranica da dozvole AI botu da pregleda njihove stranice ako budu plaćeni za pristup.

Prince je rekao da se model oslanja na konfiguracijsku datoteku "feature" kako bi predvidio da li je zahtjev bota automatiziran ili ne. Datoteka feature se osvježava svakih nekoliko minuta, a promjena u osnovnom mehanizmu koji generiše tu datoteku uzrokovala je promjenu njene veličine, koja je izazvala grešku.

"Kao rezultat toga, glavni proksi sistem koji obrađuje promet za naše korisnike vratio je HTTP 5xx kodove grešaka za bilo koji promet koji je ovisio o modulu botova", napisao je Prince.

Ovaj nedavni događaj bio je najgori prekid rada Cloudflare-a u proteklim godinama. Kompanija je saopštila da od 2019. nije imala prekid koji je "uzrokovao da većina glavnog prometa prestane teći kroz njenu mrežu". Prince se izvinio zbog problema u ime svog tima, prenosi Kliks.