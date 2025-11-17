Preko interneta prodavali lažne lijekove i tablete za spavanje, umiješani u smrt najmanje 27 ljudi

Dva muškarca koja su vodila internet prodavnicu pod nazivom Funcaps, koja je prodavala lažne i ilegalne lijekove, umiješana su u smrt najmanje 27 ljudi, saopštilo je u ponedjeljak javno tužilaštvo.

Jord van V. i Stefan P., stari 31 i 30 godina, obojica iz Limburga, optuženi su za zaradu miliona evra od prodaje lažnih lijekova za smirenje i tableta za spavanje koji su dostupni samo na recept.

Njih dvojica su već bili zatvoreni i suočeni sa optužbama u Belgiji – gdje su kažnjeni društveno korisnim radom – ali su nastavili da trguju u Holandiji. Uhapšeni su u avgustu ove godine zajedno sa trećim muškarcem koji je pušten na slobodu.

Javni tužilac je rekao sudu u Zvoleu da su muškarci prodavali drogu putem interneta uz upozorenje da nije pogodna za ljudsku upotrebu, ali je rekao da to nije dovoljno da ih oslobodi optužbi.

Proizvodi kompanije Funcaps su mogli biti povezani sa najmanje 27 smrtnih slučajeva, saopštilo je ministarstvo. U nekim slučajevima je jasno da je žrtva uzimala lijekove koje je obezbijedila veb stranica, a u 12 slučajeva žrtve su dobile isporuku od Funcaps-a u roku od dvije nedjelje od smrti. Još 22 smrtna slučaja mogu biti povezana sa veb stranicom.

Imali popuste, nudili i drogu

Veb-sajt je nudio besplatne poklone za velike porudžbine, kao i sistem popusta, a svoju kolekciju ilegalnih lijekova opisao je kao „hemikalije za istraživanje“. Veb-sajt je takođe prodavao seks igračke, alate za pušenje i drogu, obećavajući klijentima „diskretno pakovanje“.

„Vaš model zarade je trgovina ljudskom bijedom“, rekao je tužilac tokom pro-forma saslušanja u ponedjeljak. „To predstavlja opasnost, posebno za mlade ljude. Ne možete se kriti iza nekoliko naljepnica na kojima piše da nije za ljudsku upotrebu.“

Istražna jedinica Odbora za bezbjednost proizvoda apelovala je na druge ljude koji su kupili lijekove i droge preko veb stranice i koji su kasnije razvili zdravstvene probleme da se jave. AD je izvijestio da je jedan broj onih koji su se već javili maloljetni.

Glavni pretres će se održati sljedeće godine.