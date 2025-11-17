Glumica filmova za odrasle odsjekla glavu mužu

Glumica filmova za odrasle, iz Las Vegasa, Devin Majkls (47), proglašena je krivom za ubistvo svog bivšeg muža, Džonatana Vileta (46), dok je bila u tajnom braku sa njegovim sinom, piše britanski "San".

Njegovo tijelo bez glave, poliveno hemikalijama, pronađeno je u njegovoj kući u Hendersonu 6. avgusta 2023. godine.

Prema policijskom izvještaju, Viletova užasnuta majka pronašla ga je "umotanog u ćebad i krvavog". Glava nikada nije pronađena.

Motivi i ljubomora

Tužilaštvo je navelo da je Majkls bila ljubomorna nakon što je Vilet dobio puno starateljstvo nad njihovom djecom, uprkos tome što je planirao da se ponovo useli kod nje i svog sina.

"Sve što mogu da kažem je da se pripremite za divlju vožnju", rekao je tužilac Džon Đordani poroti dok im je pokazivao jezive fotografije sa mjesta zločina, uključujući i tijelo bez glave.

Njeno priznanje i detalji zločina

Na snimku policijskog ispitivanja prikazanom na sudu, Majkls tvrdi da je udarila Vileta predmetom "nalik svijećnjaku" dok mu je masirala leđa u spavaćoj sobi.

"Ništa nije rekao. Prestao je da se pomjera", rekla je detektivima.

Istraga je utvrdila da je Majkls priznala da je odsjekla glavu bivšem mužu, stavila je u korpu za veš, odnijela kući i bacila u kontejner.

Detektiv Hendersonske policije Denis Ozava posvjedočio je da je tokom njenog ispitivanja kamion za đubre zatrubio napolju, na šta je Majkls rekla da je Vilet "otišao baj-baj". U to vrijeme bila je u bizarnom ljubavnom trouglu.

Tajni brak sa pastorkom

Majkls se udala za Vileta 2012, razvela se 2018, a potom se udala za njegovog najstarijeg sina, Devijera Vileta (29), u navodnom "braku iz pogodnosti".

Devijer je na sudu izjavio da nema nikakvu ulogu u ubistvu svog oca, nakon što je odbrana pokušala da baci sumnju na njega. Tužiteljka Britni Grifit rekla je da je Majkls željela da Vilet "nestane sa scene".

"Istina je da su se zidovi zatvarali oko Devin Majkls i fantazije koju je izgradila", dodala je tužiteljka.

Nedostatak dokaza i preokreti na suđenju

Nisu pronađeni ni oružje ni alat za komadanje. Advokati Majkls tvrdili su da ona fizički nije mogla da odsječe glavu muškarcu Viletove građe i istakli da nema svjedoka ni audio zapisa zločina.

Suđenje je uslijedilo nakon dramatičnog obrta.

Prošle godine, Majkls je priznala krivicu za ubistvo drugog stepena prema dogovoru koji bi joj omogućio uslovni otpust nakon 15 godina. Međutim, tokom izricanja presude ovog qeta, izvinila se i iznenada izjavila da je nevina, čime je poništila dogovor i poslala slučaj na sud, dodaje pomenuti portal.

Ranije je detektivima rekla da je samo htjela da povrijedi Vileta "dovoljno da završi u bolnici" kako bi ga "sklonila sa puta" i rešila situaciju sa djecom.

Njeno insistiranje na nevinosti

"Znam da niko u porodici ne vjeruje da sam nevina i razumijem to, ali ja zapravo mogu da dokažem svoju nevinost. Zaista mogu. I neću prestati da se borim dok to ne dokažem", izjavila je prošle godine na sudu.

Majklsovoj će kazna biti izrečena 8. januara i suočava se sa doživotnim zatvorom, sa mogućnošću uslovnog otpusta ili bez nje.

Tužilaštvo neće tražiti smrtnu kaznu.