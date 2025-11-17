Srednja škola evakuisana zbog dojave o bombi

17.11.2025
Srednja tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi.
Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavijestili policiju.
U školi se trenutno nalazi kontradiverziona jedinica koja provjerava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je u pitanju lažna dojava, prenosi "24Sedam".
