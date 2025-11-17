Logo
Large banner

Srednja škola evakuisana zbog dojave o bombi

17.11.2025

16:13

Komentari:

0
Школа
Foto: pexels

Srednja tehnička škola na Novom Beogradu evakuisana je zbog dojave o bombi.

Prema prvim informacijama, dojava o bombi pristigla je na mejl adresu škole, a zaposleni su, nakon što su pročitali mejl, odmah obavijestili policiju.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Srpska treba da kaže "da" putu slobode, ustavnosti i razvoja

U školi se trenutno nalazi kontradiverziona jedinica koja provjerava da li je eksplozivna naprava zaista u zgradi te obrazovne ustanove ili je u pitanju lažna dojava, prenosi "24Sedam".

Podijeli:

Tagovi:

dojava o bombi

evakuacija

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кустурић Вукановићу: Срам те било!

Republika Srpska

Kusturić Vukanoviću: Sram te bilo!

2 h

3
Врањеш: На дјелу покушај прекрајања изборне воље српског народа бошњачким гласовима по "Шмитовом рецепту"

Republika Srpska

Vranješ: Na djelu pokušaj prekrajanja izborne volje srpskog naroda bošnjačkim glasovima po "Šmitovom receptu"

2 h

1
Насиље у ријалитију Елита

Scena

Jeziva scena u rijalitiju Elita: Davio cimera i vukao ga po podu

2 h

0
Школа, учионица

Svijet

Iscurio gas u školi, četiri đaka hospitalizovana

2 h

0

Više iz rubrike

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Srbija

Kraj potrage za Slađanom: Porodica primila strašne vijesti

3 h

0
Преминула бака Мерјем, 40 година чекала да види сина

Srbija

Preminula baka Merjem, 40 godina čekala da vidi sina

5 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

Srbija

UZNEMIRUJUĆE! U kanalu pronađeno tijelo bez glave, istraga u toku

6 h

0
Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Srbija

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

21 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

41

Poslije smrti majke i djece, i otac preminuo od posljedica trovanja hranom

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner