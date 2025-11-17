Iscurio gas u školi, četiri đaka hospitalizovana

Četvoro učenika je danas hospitalizovano, a 530 evakuisano nakon što je u jednoj osnovnoj školi u Francuskoj došlo do curenja gasa, prenijeli su lokalni mediji.

Vatrogasne ekipe intervenisale su u školi "Andre Malro" u mjestu La Farled, u departmanu Var, nakon što se u tom objektu osjetio miris gasa, prenela je BFM TV.

Evakuisano je 530 učenika starijih razreda osnovne škole i 60 članova nastavnog osoblja, a četvoro učenika je prevezeno u bolnicu na posmatranje. Na licu mjesta intervenisalo je dvadesetak vatrogasaca, navela je francuska televizija.

Oni su izvršili mjerenja gasa u atmosferi, koja su se pokazala kao negativna.

Na licu mjesta intervenisali su i pripadnici policije i gasne kompanije.