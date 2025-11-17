Logo
Vlada Japana osigurala grant sredstava domovima zdravlja u Loparama i Jablanici

SRNA

17.11.2025

15:54

Vlada Japana osigurala je grant sredstva u iznosu od 194.299 evra oko 380.015 KM za projekte domova zdravlja u Loparama i Jablanici.

Ugovore o grantu danas su u u Ambasadi Japana u Sarajevu potpisali ambasador u BiH Tošihiro Aiki i direktori ovih zdravstvenih ustanova Dušan Šakotić i Alma Budim Hondo.

Iz japanske Ambasade saopšteno je da je za projekat nabavke rendgen aparata za Dom zdravlja "Dr Rosa Hadživuković" u Loparama odobreno 78.994 evra oko 154.500 KM, a realizacijom ovog projekta oko 3.000 pacijenata svake godine dobiće brže preglede i preciznije dijagnoze.

Vlada Japana dodijelila je 115.305 evra oko 225.515 KM za projekt unapređenja Doma zdravlja u Jablanici i službe Hitne pomoći, što će poboljšati pružanje medicinskih usluga za više od 7.000 pacijenata godišnje.

Vlada Japana pomaže unapređenje esencijalnih sektora, uključujući zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, u BiH kroz program pomoći "Temeljni grant pomoći za projekte ljudske" koji je započeo 1996. godine, navodi se u saopštenju.

Ukupni grantovi odobreni za BiH u posljednjih 29 godina iznose više od 20 miliona evra oko 39 miliona KM.

Jablanica

Lopare

