Stanivuković udario na Radulovića: Načelnik Modriče ostaje bez većine zbog PDP-a

I ranije je bilo prijava zbog političke kupovine u Modriči, a i sam v.d. predsjednika SDS-a i načelnik Jovica Radulović je saslušan u policiji.

Republika Srpska Pokret Sigurna Srpska završio samo sa "pokretom otpora"

Sudeći prema pojedinim izjavama političara opozicionog bloka, odnosi PDP-a i SDS-a nisu na zavidnom nivou, naročito nakon najava prijašnjeg predsjednika stranke Milana Miličevića da će ignorisati želje PDP-a na predstojećim izborima u BiH.

Navodno su te nesuglasice riješene nakon podrške Stanivukovića i njegove organizacije Branku Blanuši na prijevremenim izborima, ali su se odmah pojavile priče o mogućem dogovoru za opšte izbore naredne godine.

Zasigurno će situacija u kojoj baš odbornik PDP-a ruši skupštinsku većinu Jovici Raduloviću zakomplikovati odnose SDS-a i PDP-a, ili Pokreta Sigurna Srpska.