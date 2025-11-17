Stanivuković udario na Radulovića: Načelnik Modriče ostaje bez većine zbog PDP-a

Izvor:
17.11.2025
Odbornik PDP-a Milutin Popović napustiće skupštinsku većinu u Modriči, saznaje ATV. Ovim potezom PDP-a, načelnik Jovica Radulović gubi skupštinsku većinu.
I ranije je bilo prijava zbog političke kupovine u Modriči, a i sam v.d. predsjednika SDS-a i načelnik Jovica Radulović je saslušan u policiji.
Republika Srpska
Pokret Sigurna Srpska završio samo sa "pokretom otpora"
Sudeći prema pojedinim izjavama političara opozicionog bloka, odnosi PDP-a i SDS-a nisu na zavidnom nivou, naročito nakon najava prijašnjeg predsjednika stranke Milana Miličevića da će ignorisati želje PDP-a na predstojećim izborima u BiH.
Navodno su te nesuglasice riješene nakon podrške Stanivukovića i njegove organizacije Branku Blanuši na prijevremenim izborima, ali su se odmah pojavile priče o mogućem dogovoru za opšte izbore naredne godine.
Zasigurno će situacija u kojoj baš odbornik PDP-a ruši skupštinsku većinu Jovici Raduloviću zakomplikovati odnose SDS-a i PDP-a, ili Pokreta Sigurna Srpska.
