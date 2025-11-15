Minić: Obećano – ispunjeno

Izvor:
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo što se privode kraju radovi na adaptaciji najduže ulice u Šamcu.
- Srećan sam što vidim da se radovi na adaptaciji najduže ulice u mom Šamcu, koja je u nadležnosti `Puteva Republike Srpske`, privode kraju. Obećano, ispunjeno. Idemo dalje - napisao je Minić na Iksu.
Srećan sam što vidim da se radovi na adaptaciji najduže ulice u mom Šamcu, koja je u nadležnosti Puteva RS, privode kraju. Obećano, ispunjeno.— Savo Minić (@minic_savo) November 15, 2025
Idemo dalje. pic.twitter.com/4Lbfy9dCoA
