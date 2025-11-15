Minić: Obećano – ispunjeno

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo što se privode kraju radovi na adaptaciji najduže ulice u Šamcu.

- Srećan sam što vidim da se radovi na adaptaciji najduže ulice u mom Šamcu, koja je u nadležnosti `Puteva Republike Srpske`, privode kraju. Obećano, ispunjeno. Idemo dalje - napisao je Minić na Iksu.