Evo koji iznos ide za obnovu stambene zgrade u Vlasenici

14.11.2025
16:35
Komentari:0
Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je 350.000 KM za obnovu stambene zgrade u Vlasenici koja je izgorjela u požaru.
Prema odluci, novac će biti isplaćen opštini Vlasenica koja vodi aktivnosti na sanaciji posljedica požara koji je izbio 26. avgusta i u kojem je izgorjelo 10 stanova, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Društvo
FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo
Za realizaciju odluke zaduženi su Fond solidarnosti, Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dodaje se u saopštenju, prenosi RTRS.
Gradovi i opštine
2 mj0
Republika Srpska
6 mj0
Republika Srpska
7 mj0
Gradovi i opštine
7 mj0
Gradovi i opštine
8 h7
Gradovi i opštine
8 h0
Gradovi i opštine
9 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu