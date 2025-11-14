Logo
Evo koji iznos ide za obnovu stambene zgrade u Vlasenici

14.11.2025

16:35

Vatrogasci gase požar u zgradi
Foto: Radiša Kandić (Zvornik TV)

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je 350.000 KM za obnovu stambene zgrade u Vlasenici koja je izgorjela u požaru.

Prema odluci, novac će biti isplaćen opštini Vlasenica koja vodi aktivnosti na sanaciji posljedica požara koji je izbio 26. avgusta i u kojem je izgorjelo 10 stanova, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Za realizaciju odluke zaduženi su Fond solidarnosti, Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dodaje se u saopštenju, prenosi RTRS.

