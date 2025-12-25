Logo
Dodik: Zakon o radnom angažovanju pun nelogičnosti, biće vraćen na doradu

ATV

25.12.2025

Додик: Закон о радном ангажовању пун нелогичности, биће враћен на дораду
Ana trišić Babić neće potpisati Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima i biće vraćen na ponovno razmatranje i doradu, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

''Komšije su mi skrenule pažnju da je Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske pun nelogičnosti i suprotan našoj tradiciji. Zato sam razgovarao s Anom Trišić Babić, koja ovaj zakon neće potpisati i vratiće ga na ponovno razmatranje i doradu'', napisao je Dodik na Iksu.

Kako je naveo, razgovaraće s poslanicima SNSD-a i koalicionim partnerima "kako bi sve nelogičnosti bile otklonjene, razumijevajući da ni sada nisu imali lošu namjeru".

СНСД

Republika Srpska

SNSD podnosi žalbu na odluku CIK-a

Ovaj zakon, koji je usvojen po hitnom postupku, zabranjuje neoporeziv rad u sezonskim poljoprivrednim poslovima svima osim supružnicima, djeci i roditeljima u jednom domaćinstvu.

