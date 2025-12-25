Logo
Monting Teslić odbranio tron na borikovom turniru u malom fudbalu

Nikola Lučić

25.12.2025

21:20

Монтинг Теслић
Foto: ATV

Sedmi put Monting Teslić je šampion Borika. U velikom finalu nakon boljeg izvođenja penala savladali su ekipu Penda Bistrice, nakon što je regularni dio meča završen neriješeno 3:3.

Mateus Isaias proglašen je za najboljeg igrača ovogodišnjeg turnira, a ujedno je sa 14 golova bio i najbolji strijelac. Pored pehara pobjedničkom timu je pripala i nagrada od 25 hiljada maraka.

"Ovo je veliki turnir. Drugu godinu zaredom smo šampioni. Bila je veoma neizvjesna utakmica u finalu. Imam najbolje saigrače na svijetu i da nije bilo njih ništa ovo ne bi bilo moguće. Nadam se da se vidimo i sljedeće godine", rekao je Isaias.

Po završetku finalne utakmice podijeljena su i ostala priznanja. Najperspektivniji igrač turnira je Sergej Slijepčević, dok je najbolji golman Darko Milanović. Popularni Deko i Igor Mirković na kraju nisu uspjeli da se domognu rekordnog devetog pehara u Boriku.

Turnir je ove godine proslavio pola vijeka postojanja i nastavio da pomjera granice. Organizatori zadovoljni, nadaju se nastavku tradicije.

Finale i sama završnica privukli su veliku pažnju publike. Meč za titulu ispratile su pune tribine banjalučkog hrama sporta.

Opširnije u video prilogu.....

mali fudbal

Dvorana Borik

