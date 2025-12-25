Logo
Preminuo fudbalski "Pikaso"

25.12.2025

16:41

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Bivši škotski fudbaler Džon Robertson, poznat kao "Pikaso fudbala", preminuo je u 72. godini.

Robertson je bio strijelac jedinog gola za Notingem Forest u pobjedi nad Hamburgom u finalu Kupa šampiona 1980. godine.

Pored Foresta, za koji je igrao 14 godina, još dvije sezone je nosio dres Derbi Kauntija.

Za Škotsku je postigao pobjedonosni gol protiv Engleske 19821, te pogodak protiv Novog Zelanda na Svjetskom prvenstvu 1982. godine.

Odigrao je 28 utakmica za reprezentaciju, prije nego što je postao pomoćni trener Martinu O'Nilu u Vikombu, Noriču, Lesteru, Seltiku i Aston Vili.

fudbal

Komentari (0)
