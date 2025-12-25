Preminuo fudbalski "Pikaso"

Bivši škotski fudbaler Džon Robertson, poznat kao "Pikaso fudbala", preminuo je u 72. godini.

Robertson je bio strijelac jedinog gola za Notingem Forest u pobjedi nad Hamburgom u finalu Kupa šampiona 1980. godine.

Pored Foresta, za koji je igrao 14 godina, još dvije sezone je nosio dres Derbi Kauntija.

Za Škotsku je postigao pobjedonosni gol protiv Engleske 19821, te pogodak protiv Novog Zelanda na Svjetskom prvenstvu 1982. godine.

We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson.



A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.



Our… pic.twitter.com/oE2dyDmQyu — Nottingham Forest (@NFFC) December 25, 2025

Odigrao je 28 utakmica za reprezentaciju, prije nego što je postao pomoćni trener Martinu O'Nilu u Vikombu, Noriču, Lesteru, Seltiku i Aston Vili.