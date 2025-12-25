Logo
Large banner

U ova tri slučaja ujed stršljena može da bude fatalan

Izvor:

Mondo.ba

25.12.2025

16:17

Komentari:

0
У ова три случаја ујед стршљена може да буде фаталан
Foto: Pixabay

Tridesetosmogodišnja mještanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje, majka dvoje djece, tragično je nedavno preminula u prepodnevnim satima nakon ujeda stršljena.

Kako su naveli mještani tog sela, nesreća se dogodila iznenada, a ujed je bio u predjelu vrata, što je dovelo do brzog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja. Nažalost, uprkos pokušajima da joj se ukaže pomoć, do adekvatne medicinske intervencije nije došlo na vrijeme.

Da li treba da se plašimo stršljena, kako izgledaju simptomi ujeda, šta raditi u tom slučaju i šta može da pomogne?

Stršljen je mnogo veći od osa. Njihova dužina često dostiže 2–3 cm. Napad stršljena obično se dešava kada se insekt osjeti ugroženim. Približavanje gnezdu previše blizu ili iznenadni pokret u blizini insekta može izazvati napad i ujed stršljena. Ovi insekti rijetko ubodu bez provokacije i najčešće izbjegavaju biti u neposrednoj blizini ljudi.

илу-стршљен-22092025

Svijet

Horor na odmoru: Direktora škole i njegovog sina na smrt izbo roj

Koliko je ubod stršljena opasan i kada može da bude fatalan?

Stršljen ne ostavlja žalac u koži, za razliku od uboda pčele. Stršljen ne umire nakon ujeda i može da ubode jednu osobu više puta.

U većini slučajeva ubod stršljena nije opasan. Razvija se blaga nealergijska reakcija ili bezopasna alergijska reakcija. Međutim, ubod stršljena može biti opasan za ljude koji su alergični na otrov ovih insekata, kada postoji rizik od razvoja anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok. Takođe je opasan ujed stršljena u predjelu grla i larinksa, jer otok može otežati disanje.

Višestruki ubodi takođe mogu biti opasni, jer može doći do toksične reakcije usljed kontakta sa velikom količinom otrova. Toksična reakcija nakon ujeda stršljena je rijetka i pogađa ljude koji nisu alergični na otrov insekata.

Hitna pomoć

Region

Muškarac, žena i četvoro maloljetne djece se otrovali ugljen-monoksidom: Stršljeni im začepili dimnjak

Simptomi ujeda stršljena

U većini slučajeva ubod izaziva lokalnu reakciju koja nestaje u roku od jednog dana. Zbog visokog sadržaja acetilholina u otrovu, ugriz je obično veoma bolan, bol je jači nego poslije uboda pčele. Javljaju se otok i svrab na mjestu ugriza, koža je crvena i može biti blago topla.

Ako se razvije blaga alergijska reakcija, otok može biti veći (prečnik preko 10 cm). Ostali simptomi, poput bola, svraba i crvenila, mogu trajati duže. U slučaju velike alergijske reakcije, osoba može doživjeti anksioznost.

Anafilaktička reakcija nakon ujeda razvija se brzo, u roku od nekoliko do deset minuta. Javljaju se crvenilo, jak otok, jak svrab, mučnina, bol u stomaku, otežano disanje, slabost i vrtoglavica. Osoba može osjećati anksioznost i lupanje srca. U slučaju anafilaktičkog šoka dolazi do akutne respiratorne insuficijencije i cirkulatorne insuficijencije. Osoba može izgubiti svijest, a moguće je i iznenadno zaustavljanje srca. Anafilaktički šok je stanje opasno po život i zahtijeva hitnu pomoć.

strsljen pixabay ilustracija

Svijet

Roj stršljenova napao 30 ljudi u parku

Šta da radite ako vas ubode stršljen?

Ako je moguće, stavite hladnu oblogu ili led na mjesto ugriza kako biste ublažili bol i otok.

Za smanjenje svraba možete koristiti antialergijski preparat. U većini slučajeva dovoljan je lek koji brzo ublažava svrab i smanjuje otok.

Alergijska reakcija može biti toliko jaka da lokalni lekovi (mast, krema, gel) ne ublaže simptome dovoljno. Tada se mogu uzeti oralni antialergijski lijekovi.

Ako osoba razvije tešku alergijsku reakciju, odmah pozovite pomoć. Dok čekate, nanesite hladnoću (led) na mjesto ugriza kako biste suzili krvne sudove i ograničili širenje otrova. Ako je osoba pri svijesti, može joj se dati antialergijski lijek u obliku tableta koje se otope u ustima.

Ljudi koji su prethodno imali tešku reakciju na ubod stršljena mogu se podvrgnuti imunoterapiji. To znači da se tijelo postepeno navikava na supstance sadržane u otrovu insekata. Liječenje traje nekoliko godina i kod većine pacijenata donosi dobre rezultate.

(MONDO)

Podijeli:

Tag:

stršljen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац током трке задобио 50 убода од стршљена

Društvo

Muškarac tokom trke zadobio 50 uboda od stršljena

3 mj

0
Задобио преко 50 убода стршљенова: Кренуо да помогне другом младићу, па му цијели рој улетио у аутомобил

Srbija

Zadobio preko 50 uboda stršljenova: Krenuo da pomogne drugom mladiću, pa mu cijeli roj uletio u automobil

3 mj

0
Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев

Region

Muškarca usmrtili stršljenovi dok je pripremao drva za ogrjev

2 mj

0
Опасни инсект појавио се након 50 година: Може да усмрти човјека

Region

Opasni insekt pojavio se nakon 50 godina: Može da usmrti čovjeka

3 mj

0

Više iz rubrike

Црна лимунада је постала прави хит у свијету, а ево како се прави

Zdravlje

Crna limunada je postala pravi hit u svijetu, a evo kako se pravi

2 h

0
Да ли је боље узимати витамине прије или послије оброка?

Zdravlje

Da li je bolje uzimati vitamine prije ili poslije obroka?

4 h

0
Буђење устајање истезање кревет

Zdravlje

Ova jutarnja navika negativno utiče na želudac

7 h

1
Болница, монитор

Zdravlje

Dječak dobio boginje i visoku temperaturu, pa umro za 3 dana: Oglasio se otac mališana

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner